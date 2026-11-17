به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در پی ارتحال آیت‌الله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور پیامی، این ضایعه را تسلیت گفت.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إنا لله وإنا إلیه راجعون

قال الصادق (علیه السلام): إِذَا مَاتَ اَلْمُؤْمِنُ اَلْفَقِیهُ ثَلُمَ فِی اَلْإِسْلاَمِ ثُلْمَةٌ لاَ یَسُدُّهَا شَیْءٌ

ارتحال ملکوتی فقیه صمدانی، مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، اسوه زهد و تقوا، حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه)، ثلمه‌ای جبران‌ناپذیر در ساحت فقاهت و مرجعیت شیعه و موجب تألم و تأثر عمیق حوزه‌های علمیه و عموم ارادتمندان مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) گردید.

آن فقیه ژرف‌اندیش و محقق کم‌نظیر، در طول عمر شریف و با برکت خویش، با مجاهدت علمی، تعمق در معارف وحیانی و احاطه کم‌نظیر بر مبانی فقه و اصول، جایگاهی رفیع در منظومه فقاهت شیعه احراز نمود و با تدریس و تحقیق و تربیت نفوس مستعد، در صیانت از میراث علمی اهل‌بیت (علیهم‌السلام) و تعمیق مبانی اجتهاد و فقاهت، خدماتی ماندگار و ارجمند از خویش به یادگار نهاد.

مواضع آن فقیه بصیر در حوادث ۱۹ دی سال ۱۳۵۶ در حمایت از اهداف عالیه نظام اسلامی و همچنین اهتمام به اعزام گروه‌های تبلیغی، تأکید بر مجالس بزرگداشت مقام اهل بیت (علیهم السلام) و حضور در دسته‌های عزا در ایام شهادت امام صادق و حضرت زهرا (سلام الله علیهم اجمعین)، نشان از اخلاص و ارادت ویژه ایشان به ساحت قدسی اهل بیت (علیهم السلام) بود.

بی‌تردید، حیات علمی و معنوی آن مرجع عظیم‌الشأن، جلوه‌ای از پیوند وثیق علم، عمل، ورع و ولایت‌مداری بود و آثار علمی، تقریرات فقهی و اصولی و میراث گران‌سنگ معنوی ایشان، چراغ راه فضلا و محققان حوزه‌های علمیه در اعصار آینده خواهد بود.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، این مصیبت عظیم و ضایعه جانکاه را به محضر مقدس حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)، رهبرمعظم انقلاب (مد ظله العالی)، مراجع عظام تقلید (دامت برکاتهم)، حوزه‌های علمیه و بیت مکرم و آقازادگان شریف آن فقید سعید تسلیت و تعزیت عرض نموده و از پیشگاه حضرت حق، برای آن عالم ربانی، علو درجات و حشر با اهل بیت (علیهم السلام) و برای بازماندگان، ارادتمندان و مقلدان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماید.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم