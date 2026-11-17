به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در جریان این بازدید، تخلف برخی واحد‌ها در زمینه ثبت نکردن اطلاعات ورود و خروج کالا در سامانه جامع انبار‌ها مورد تذکر قرار گرفت و برای اصلاح و تکمیل اطلاعات، مهلت قانونی به آنها داده شد.

محمد جواد امین با اشاره به اهمیت نظارت بر چرخه تأمین و توزیع کالا اظهار داشت: گشت‌های مشترک نظارتی با هدف شفاف‌سازی جریان کالا، پیشگیری از تخلفات، ساماندهی فعالیت انبارها، جلوگیری از احتکار و سوءاستفاده‌های احتمالی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ادامه خواهد داشت.

این بازدید با همراهی نمایندگان دستگاه‌های امنیتی، قاضی تعزیرات حکومتی، پلیس نظارت بر اماکن عمومی و بازرس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بافق انجام شد.