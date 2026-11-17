به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، محمد عبداللهی با اشاره به اینکه تمهیدات لازم برای تداوم فعالیت نانوایی‌ها در صورت قطعی یا اُفت فشار گاز پیش‌بینی شده است بر ضرورت مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف گاز و برق در دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

وی هشدار داد: با هرگونه بد‌مصرفی و رعایت نکردن الگوی مصرف انرژی در ادارات برخورد جدی خواهد شد. فرماندار هریس همچنین از اقدامات پیشگیرانه برای تأمین نان مورد نیاز مردم در فصل سرما خبر داد.