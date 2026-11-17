کتابخانه عمومی موسوی زنجان در ادامه برنامه‌های فرهنگی هفته کتاب، میزبان علاقه‌مندان به ادبیات در نشستی با حضور علی‌الله سلیمی، نویسنده کتاب «نگهبان درخت زیتون» و فاطمه شکوری، منتقد خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ روابط عمومی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان اعلام کرد:به‌مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، نشست نقد و بررسی کتاب «نگهبان درخت زیتون» با حضور علی‌الله سلیمی؛ نویسنده اثر و فاطمه شکوری؛ منتقد، روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ساعت ۱۶ در کتابخانه عمومی موسوی گلشهر برگزار می‌شود.

این نشست با هدف فراهم‌کردن فرصتی برای گفت‌و‌گو و تبادل‌نظر درباره کتاب و آشنایی بیشتر مخاطبان با اثر و دیدگاه‌های نویسنده برگزار خواهد شد. در این برنامه، فاطمه شکوری به بررسی و نقد کتاب می‌پردازد و علی‌الله سلیمی نیز درباره شکل‌گیری اثر و نکات مرتبط با آن با حاضران گفت‌و‌گو خواهد کرد.

علاقه‌مندان به کتاب و ادبیات می‌توانند روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه، ساعت ۱۶ در کتابخانه عمومی موسوی زنجان واقع در گلشهر کاظمیه، فاز ۲، دور میدان امام علی (ع) در این نشست حضور یابند.