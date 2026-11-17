سرمربی تیم ملی جام دیویس با اشاره به جدال سخت ایران و مصر در پلی‌آف گروه ۲ جهانی گفت: فرصتی برای اشتباه نداریم و باید با ترکیب بهترین‌ها راهی این مسابقات شویم.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حمید نداف که برای بررسی عملکرد تنیسور‌های حاضر در رقابت‌های ۱۰۰۰ امتیازی به شیراز سفر کرده بود با اشاره به اهمیت مسابقات پیش رو و حضور تیم ایران در پلی‌آف گروه ۲ جهانی اظهار داشت: رقابت در پلی‌آف گروه ۲ جهانی کار آسانی نیست و بدون شک بازی سختی برابر مصر خواهیم داشت و طبیعی است باید بازیکنان با تجربه و آماده را ترکیب تیم خود داشته باشیم.

وی ادامه داد: مسابقات ۱۰۰۰ امتیازی شیراز فرصتی بود تا از نزدیک روند آمادگی و شرایط بازیکنان را رصد کنم، هر چند به دلیل بارش باران این مسابقات با وقفه‌ای همراه بود، اما میزبانی خوب شیراز و جوایز خوبی که برای این رقابت‌ها در نظر گرفته بودند، تنور مسابقات را داغ کرد. در این میان اتفاقاتی هم افتاد که برای تنیسور‌های جوان خوب نیست و نباید شاهد چنین اتفاقاتی باشیم.

نداف تاکید کرد: متاسفانه بنا به دلایلی از جمله بیماری و مسائل دیگر، چند بازیکن از دور رقابت‌ها انصراف دادند که این اتفاق خوبی نیست. سال‌ها این شرایط را به عنوان ورزشکار تجربه کرده و اعتقاد دارم باید در هر شرایطی مسابقه را به پایان برد. این اتفاقات خوب نیست و باید یک ورزشکار فعالیت‌های خود را با جدیت و مدیریت پیش ببرد و این موضوع برای تنیسور‌های جوان باید با دقت بیشتری هم اعمال شود.

سرمربی تیم ملی جام دیویس‌ در واکنش به این سئوال که شرایط تیم ملی را برای بازی با مصر چگونه ارزیابی می‌کند گفت: بدون شک بازی آسانی در پیش نخواهیم داشت. حضور ما در این مرحله مستلزم تجربه، آمادگی و رقابت در بالاترین سطح است و فرصتی برای اشتباه نداریم. ما نفراتی را در تیم خواهیم داشت که بتوانند به تیم کمک کنند چرا که می‌خواهیم با پیروزی این مرحله را پشت سرگذاشته و نگاه ما به آینده است.

وی به تنیسور‌های کشورمان که در خارج از مرز‌های کشور در حال تمرین و مسابقه هستند اشاره کرد و یادآور شد: علی یزدانی و کسری رحمانی در حال مسابقه هستند که عملکرد خوبی را از خود به نمایش گذاشته‌اند. با آنها در تماس هستم و شرایط فنی تنیسور‌ها را آنالیز و رصد می‌کنم تا در نهایت بهترین‌ها را به مصر ببریم.

نداف تاکید کرد: با توجه به درخواستی که مصر از ما داشته فهرست اولیه را برای آنها ارسال کرده‌ایم تا در نهایت از بین نفرات مد نظر ترکیب اصلی را مشخص کنیم. این موضوع باعث شد فرصت انتخابی را از دست بدهیم، اما هدف و تلاش ما این است که از ظرفیت‌های تنیس به خوبی استفاده کرده و از داشته‌های خود برای پیروزی در پلی‌آف گروه ۲ جهانی استفاده کنیم.

گفتنی است سینا مقیمی در بخش انفرادی قهرمان شد و به همراه سامیار الیاسی نیز به عنوان نخست دونفره دست یافت.