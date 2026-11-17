به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ متن پیام تسلیت آیت‌الله دری نجف‌آبادی در پی ارتحال آیت‌الله العظمی وحید خراسانی بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

ارتحال ملکوتی فقیه وارسته، مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، اسوه تقوا و فضیلت، حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی (رضوان‌الله تعالی علیه)، موجب تألم و تأثر عمیق حوزه‌های علمیه، جامعه روحانیت و عموم ارادتمندان مکتب نورانی اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) شد.

آن عالم ربانی و فقیه ژرف‌اندیش، از استوانه‌های استوار فقاهت و مرجعیت شیعه و از چهره‌های کم‌نظیر علمی روزگار معاصر بود که عمر پربرکت خویش را در مسیر تفقه در دین، تعمیق مبانی فقه و اصول، تحقیق در معارف اهل‌بیت (ع) و پاسداری از حریم شریعت مقدس محمدی سپری کرد. تسلط کم‌نظیر بر مبانی استدلالی فقه و اصول، ژرف‌نگری در متون و روایات، دقت نظر در استنباط احکام الهی و بهره‌مندی از مکتب علمی بزرگان حوزه‌های نجف و قم، جایگاهی ممتاز و ماندگار برای آن مرجع عظیم‌الشأن در تاریخ فقاهت شیعه رقم زد.

بی‌تردید، دهه‌ها تدریس و تربیت شاگردان برجسته، پرورش عالمان و فضلای حوزه‌های علمیه، صیانت از میراث گران‌سنگ علوم آل‌محمد (ص) و اهتمام کم‌نظیر به ترویج معارف و تعظیم شعائر اهل‌بیت (ع)، به‌ویژه اقامه مجالس سوگواری حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا (سلام‌الله علیها)، از برگ‌های زرین حیات علمی و معنوی آن فقیه بزرگ است.

بی‌گمان، فقدان چنین شخصیت علمی و معنوی، ضایعه‌ای بزرگ برای جهان تشیع و ثلمه‌ای جبران‌ناپذیر در پیکره حوزه‌های علمیه است؛ اما میراث گران‌بهای علمی، شاگردان فرهیخته، آثار و اندیشه‌های عمیق فقهی و اصولی و خدمات ماندگار آن فقید سعید، چراغ راه نسل‌های آینده حوزه‌های علمیه و رهپویان مکتب اهل‌بیت (ع) خواهد بود.

اینجانب این مصیبت جانکاه را به محضر حضرت بقیةالله الاعظم ارواحنا فداه، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، بیت مکرم و آقازادگان محترم، حاج صادق لاریجانی و صهر مکرمه آن بزرگوار و داماد مکرم آن مرحوم و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، شاگردان و ارادتمندان آن عالم جلیل‌القدر و عموم شیعیان و محبان اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم روح بلند آن مرجع وارسته را با اجداد طاهرینش، به‌ویژه مولای متقیان حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س)، محشور فرماید و به بازماندگان، شاگردان و ارادتمندان ایشان صبر جمیل و اجر جزیل عنایت کند.

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته

قربانعلی دری نجف‌آبادی

نماینده ولی‌ّفقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک