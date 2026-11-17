از استوانههای استوار فقاهت و مرجعیت شیعه؛
پیام تسلیت ارتحال حضرت آیتالله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی
نماینده ولیّفقیه در استان مرکزی با صدور پیامی ارتحال حضرت آیتالله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ متن پیام تسلیت آیتالله دری نجفآبادی در پی ارتحال آیتالله العظمی وحید خراسانی بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
ارتحال ملکوتی فقیه وارسته، مرجع عالیقدر جهان تشیع، اسوه تقوا و فضیلت، حضرت آیتالله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی (رضوانالله تعالی علیه)، موجب تألم و تأثر عمیق حوزههای علمیه، جامعه روحانیت و عموم ارادتمندان مکتب نورانی اهلبیت عصمت و طهارت (علیهمالسلام) شد.
آن عالم ربانی و فقیه ژرفاندیش، از استوانههای استوار فقاهت و مرجعیت شیعه و از چهرههای کمنظیر علمی روزگار معاصر بود که عمر پربرکت خویش را در مسیر تفقه در دین، تعمیق مبانی فقه و اصول، تحقیق در معارف اهلبیت (ع) و پاسداری از حریم شریعت مقدس محمدی سپری کرد. تسلط کمنظیر بر مبانی استدلالی فقه و اصول، ژرفنگری در متون و روایات، دقت نظر در استنباط احکام الهی و بهرهمندی از مکتب علمی بزرگان حوزههای نجف و قم، جایگاهی ممتاز و ماندگار برای آن مرجع عظیمالشأن در تاریخ فقاهت شیعه رقم زد.
بیتردید، دههها تدریس و تربیت شاگردان برجسته، پرورش عالمان و فضلای حوزههای علمیه، صیانت از میراث گرانسنگ علوم آلمحمد (ص) و اهتمام کمنظیر به ترویج معارف و تعظیم شعائر اهلبیت (ع)، بهویژه اقامه مجالس سوگواری حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا (سلامالله علیها)، از برگهای زرین حیات علمی و معنوی آن فقیه بزرگ است.
بیگمان، فقدان چنین شخصیت علمی و معنوی، ضایعهای بزرگ برای جهان تشیع و ثلمهای جبرانناپذیر در پیکره حوزههای علمیه است؛ اما میراث گرانبهای علمی، شاگردان فرهیخته، آثار و اندیشههای عمیق فقهی و اصولی و خدمات ماندگار آن فقید سعید، چراغ راه نسلهای آینده حوزههای علمیه و رهپویان مکتب اهلبیت (ع) خواهد بود.
اینجانب این مصیبت جانکاه را به محضر حضرت بقیةالله الاعظم ارواحنا فداه، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، حوزههای علمیه، بیت مکرم و آقازادگان محترم، حاج صادق لاریجانی و صهر مکرمه آن بزرگوار و داماد مکرم آن مرحوم و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، شاگردان و ارادتمندان آن عالم جلیلالقدر و عموم شیعیان و محبان اهلبیت عصمت و طهارت (علیهمالسلام) تسلیت و تعزیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم روح بلند آن مرجع وارسته را با اجداد طاهرینش، بهویژه مولای متقیان حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س)، محشور فرماید و به بازماندگان، شاگردان و ارادتمندان ایشان صبر جمیل و اجر جزیل عنایت کند.
والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته
قربانعلی دری نجفآبادی
نماینده ولیّفقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک