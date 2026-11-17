سرپرست دفتر خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران اعلام کرد هزینه عمل پیوند کلیه در بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی به‌طور کامل از سوی این سازمان پرداخت می‌شود. بیماران مبتلا به نارسایی کلیه که پوشش بیمه‌ای ندارند نیز برای دریافت خدمات درمانی، به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مریم آزادی سرپرست دفتر خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران، هم‌زمان با آغاز هفته ملی حمایت از بیماران کلیوی، از برنامه‌های حمایتی سازمان بیمه سلامت برای این بیماران خبر داد و گفت: دیابت و فشار خون بالا از عوامل شایع ابتلا به بیماری‌های کلیوی و پیشرفت آن تا مرحله نارسایی و نیاز به دیالیز هستند. به همین دلیل، سازمان بیمه سلامت برنامه‌هایی را از پیشگیری تا درمان‌های پیشرفته در نظر گرفته است.

آزادی افزود: افراد مبتلا به نارسایی کلیه که به دیالیز نیاز دارند و فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای هستند، به‌صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند. پس از ثبت نشان الکترونیک بیمار بر اساس کد ملی در سامانه‌های بیمه، خدمات دیالیز، دارو، آزمایش و خدمات جانبیِ پیش‌بینی‌شده در بسته دیالیز، متناسب با نوع مرکز درمانی، ارائه می‌شود. این خدمات در مراکز دولتی، خصوصی و خیریه و بدون پرداخت از جیب بیمار در چارچوب بسته مربوط قابل دریافت است.

سرپرست دفتر خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به هزینه‌های پیوند کلیه گفت: هزینه عمل جراحی پیوند در بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی به‌طور کامل از سوی سازمان بیمه سلامت پرداخت می‌شود. خدمات تشخیصی، دارویی و مراقبت‌های پیش و پس از پیوند نیز در مراکز دولتی رایگان است. در مراکز غیردولتی و خصوصی، این خدمات تحت پوشش ۸۰ درصدی بیمه قرار دارند.

او همچنین از اختصاص کمک‌هزینه به اهداکنندگان زنده کلیه از محل اعتبارات صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج خبر داد و گفت: این مبلغ که در آغاز فعالیت صندوق ۴۰ میلیون تومان بود، به ۱۱۰ میلیون تومان افزایش یافته و به اهداکنندگان زنده پرداخت می‌شود.

آزادی با تأکید بر ضرورت تداوم درمان بیماران دیالیزی اظهار کرد: پرداخت مطالبات مراکز دیالیز سراسر کشور در اولویت نخست پرداخت‌های سازمان بیمه سلامت قرار دارد تا ارائه خدمات به این بیماران با وقفه روبه‌رو نشود.

او در پایان به برنامه‌های پیشگیری سازمان اشاره کرد و گفت: بسته‌های پیشگیری سطح یک تا چهار با همکاری معاونت بهداشت وزارت بهداشت در مراکز جامع سلامت شهری و روستایی اجرا می‌شود. این برنامه‌ها شامل آموزش و غربالگری است و با هدف شناسایی و کنترل دیابت و فشار خون بالا، از پیشرفت بیماری و رسیدن بیماران به مرحله نارسایی کلیه و دیالیز انجام می‌شود.