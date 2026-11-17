آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیش از ظهر امروز با حضور در بیت شریف مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، به مقام شامخ آیت‌الله العظمی وحید خراسانی ادای احترام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پی ارتحال آیت الله العظمی شیخ حسین وحید خراسانی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه)، جمع کثیری از علما، اساتید و طلاب حوزه علمیه قم و اقشار مختلف مردم با حضور در بیت آن فقید سعید، به سوگواری پرداختند و فقدان این مرجع تقلید را به بیت ایشان تسلیت گفتند.

حضرت آیت الله وحیدخراسانی پس از هفت دهه مجاهدت علمی و تربیت شاگردان فراوان در حوزه‌های علمیه و ترویج و تبیین معارف ناب اهل بیت (ع) سحرگاه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۵ دارفانی را وداع گفتند و به دیار حق شتافت.