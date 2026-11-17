به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اسماعیل قاسمی فرماندار فومن در همایش «عصری با کتاب» که برای تجلیل از فعالان عرصه کتاب کتابخوانی و کتاب داری در کتابخانه عمومی فومن برگزار شده بود، با اشاره به اهمیت کتاب در توسعه علمی و فرهنگی جامعه گفت: با اختصاص یک میلیارد تومان اعتبار به کتابخانه‌های عمومی شهرستان تالش، ۴ کتابخانه عمومی فومن، ماسوله، ماکلوان و گشت تعمیر و تجهیز می‌شود.

وی افزود: در این همایش، پس از قرائت چند مقاله و شعر در خصوص اهمیت کتاب، از تعدادی فعالان عرصه کتاب، کتابخوانی و کتاب داری تجلیل شد.