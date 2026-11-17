رئیس اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: شش سامانه تجمیعی مخابراتی، افزایش ظرفیت شبکه تلفن همراه، تکمیل ۷۵ کیلومتر فیبر نوری و راه‌اندازی سامانه ارتباطی هندورابی، از مهمترین اقدامات دو سال گذشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد عزیزی، در نشست خبری با اصحاب رسانه، گفت: در دوسال گذشته، علاوه بر احداث شش سامانه مخابراتی تجمیعی با حمایت سازمان منطقه آزاد کیش، ظرفیت سامانه های موجود تلفن همراه نیز با همکاری سایر اپراتور‌های ارتباطی افزایش یافته است.

او افزود: با وجود پوشش تلفن همراه در برخی مناطق کیش، به دلیل حضور پرتعداد مشترکان، کمبود ظرفیت شبکه مشکلاتی ایجاد می‌کرد و با توسعه ظرفیت سامانه های مخابراتی موجود، امکان ارائه خدمات با کیفیت بهتر فراهم شده است.

عزیزی با اشاره به اجرای فناوری تجمیع فرکانس افزود: این فناوری به گوشی‌های تلفن همراه سازگار امکان می‌دهد هم‌زمان از چند باند فرکانسی استفاده کنند و افزایش سرعت و بهبود کیفیت اینترنت همراه است.

او تکمیل شبکه فیبر نوری داخلی کیش را از دیگر اقدامات زیرساختی برشمرد و گفت: در ادامه اجرای طرح پل ارتباطی فیبر نوری کیش، حدود ۷۵ کیلومتر فیبر نوری اجرا و شبکه رینگ فیبر نوری کیش تکمیل شده است.

رئیس اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش با بیان اینکه سامانه های مخابراتی تجمیعی طراحی شده‌اند، افزود: این شیوه علاوه بر کمک به سیمای شهری، امکان تأمین متمرکز انرژی و اتصال سایت‌ها به بستر فیبر نوری را فراهم کرده و به ارتقای کیفیت و پایداری شبکه کمک می‌کند.

عزیزی درباره توسعه ارتباطات در جزیره هندورابی، گفت: یک سامانه تلفن همراه در روستای هندورابی نصب و راه‌اندازی شده و پنج سامانه از مجموع شش سامانه تجمیعی جدید کیش نیز به بهره‌برداری کامل رسیده است.

او افزود: تجهیزات سامانه ششم در منطقه ساحلی نصب شده و مراحل اتصال آن به شبکه برق در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود تا ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

عزیزی خاطرنشان کرد: با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت، ارتباط فیبر نوری دریایی کیش و هندورابی نیز برقرار شده و زیرساخت ارتباطی فیبر نوری کیش پیش از اتصال آن به شبکه آب و برق فراهم شده و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه خدمات و فعالیت‌ها در هندورابی باشد.

تعرفه‌های اقتصادی و توسعه خدمات

عزیزی با اشاره به سیاست‌های اپراتور تلفن همراه کیش در زمینه تعرفه‌گذاری گفت: رویکرد ما صرفاً درآمدزایی نیست و تلاش شده خدمات باکیفیت و مقرون‌ به‌ صرفه در اختیار ساکنان و مشترکان کیش قرار دهیم و تعرفه برخی خدمات و بسته‌های اینترنتی در مقایسه با سایر اپراتور‌ها حدود ۵۰ درصد پایین‌تر است.

او افزود: ارائه بسته‌های بلندمدت شش‌ماهه و یک‌ساله با حجم ترافیک بالا، از جمله برنامه‌هایی است که با هدف کاهش هزینه استفاده از اینترنت برای مشترکان اجرا شده است.

افزایش تاب‌آوری و پایداری شبکه

رئیس اپراتور تلفن همراه کیش با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش تاب‌آوری سامانه های مخابراتی، گفت: با وجود اینکه در بارندگی سال گذشته بخش قابل توجهی از سامانه های مخابراتی استان از مدار خارج شدند، در کیش با اقدامات پیشگیرانه، قطعی ارتباطی ناشی از شرایط آب و هوایی گزارش نشد.

عزیزی کمبود تجهیزات مخابراتی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها را از چالش‌های توسعه شبکه دانست و گفت: آسیب‌دیدن تعدادی از سامانه های ارتباطی در جنوب کشور ناشی از شرایط جنگ تحمیلی نیز روند اجرای برخی طرح‌های توسعه‌ای اپراتور‌ها را با تأخیر مواجه کرده است.

راه‌اندازی مرکز داده اختصاصی کیش

رئیس اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش، از اجرای طرح راه‌اندازی مرکز داده اختصاصی در کیش خبر داد و گفت: با توجه به رشد فناوری و افزایش نیاز به پردازش اطلاعات، ایجاد یک مرکز داده استاندارد در کیش در دستور کار قرار گرفته است.

عزیزی افزود: این مرکز می‌تواند فضای مناسبی برای استقرار شرکت‌های پشتیبانی و نهاد‌های فعال در کیش فراهم کند و با میزبانی داخلی محتوای پرکاربرد و خدمات دیجیتال، دسترسی مشترکان به پلتفرم‌های داخلی را تسهیل و کیفیت خدمات اینترنتی را بهبود دهد.

توسعه خدمات هوشمند و پشتیبانی مشترکان

رئیس اپراتور تلفن همراه کیش، راه‌اندازی مرکز تماس ۴۴۱۱، سامانه هوشمند پشتیبانی و سامانه قرعه‌کشی شماره‌های رند را از دیگر اقدامات این مجموعه عنوان کرد و گفت: سامانه پیامک مکان‌محور نیز در کیش راه‌اندازی شده است و امکان اطلاع‌رسانی هدفمند در شرایط بحرانی، رویداد‌ها و مناسبت‌های مختلف را فراهم می‌کند.

عزیزی افزود: سرویس پیامک خوشامدگویی نیز در مبادی ورودی کیش، از جمله فرودگاه و بندرگاه، راه‌اندازی شده تا اطلاعات و خدمات مورد نیاز در اختیار گردشگران قرار گیرد.

عزیزی از راه‌اندازی سامانه اختصاصی سنجش سرعت اینترنت در کیش خبر داد و گفت: مشترکان می‌توانند سرعت اینترنت خود را با استفاده از سامانه جهانی ارزیابی کنند.

چالش‌های توسعه پوشش و نحوه ثبت شکایت

رئیس اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به برخی مشکلات پوشش تلفن همراه در مناطق پرتراکم کیش، گفت: همکاری مالکان ساختمان‌ها برای استقرار سامانه های مخابراتی می‌تواند به رفع نقاط دارای ضعف پوشش کمک کند.

عزیزی از مشترکان خواست مشکلات ارتباطی خود را ابتدا با مراکز پشتیبانی اپراتورها پیگیری کنند و در صورت رفع‌نشدن مشکل، امکان ثبت و پیگیری شکایت از طریق سامانه ۱۹۵ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وجود دارد.

رئیس اپراتور تلفن همراه کیش با بیان اینکه محدودیت‌های مالی از عوامل مؤثر بر سرعت اجرای طرح است، گفت: تلاش می‌کنیم با استفاده از منابع موجود، زیرساخت اصلی فیبر نوری را در مسیر‌های اصلی و خیابان‌ها توسعه دهیم تا هزینه اتصال نهایی منازل به شبکه کاهش پیدا کند.

عزیزی تأکید کرد: توسعه ارتباطات ثابت و دسترسی به اینترنت فیبر نوری، با توجه به نیاز‌های جدید کاربران و گسترش کاربرد‌های اینترنت، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و می‌تواند فشار بر شبکه ارتباطات سیار را نیز کاهش دهد.