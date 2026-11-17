به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مراسم تشییع پیکر مطهر شهید والامقام ارسلان بخشی باحضور مسئولان و مردم ولایتمدار و شهیدپرور شهرستان شاهین‌دژ برگزار شد.

مردم قدرشناس شاهین‌دژ با حضور باشکوه در این مراسم، از خیابان امام (ره) تا گلزار شهدا با سردادن شعار‌های مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهید والامقام، بار دیگر پایبندی خود به آرمان‌های شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش گذاشتند. در پایان بعداز اقامه نماز شهید پیکر این شهیدسرافراز در کنار دیگر همرزمان شهیدش به خاک سپرده شد.

شهید ارسلان بخشی در مناطق عملیاتی سردشت توسط گروهگ ضدانقلاب به درجه رفیع شهادت نایل آمدند.