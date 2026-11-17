به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ پوریا خوش‌روز با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این مجموعه گفت: فعالیت پزشکی قانونی تنها به بررسی پرونده متوفیان محدود نمی‌شود و در چهار حوزه معاینات، کمیسیون‌های تخصصی، آزمایشگاه و امور متوفیات به مردم خدمات ارائه می‌کنیم.

وی افزود: بیش از ۹۰ درصد فعالیت‌های پزشکی قانونی در داخل استان انجام می‌شود و تنها در برخی موارد، از جمله آزمایش‌های تخصصی DNA، نمونه‌ها برای بررسی به استان فارس ارسال می‌شوند.

خوش‌روز با اشاره به ضرورت دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات پزشکی قانونی اظهار داشت: هدف‌گذاری ما این است که در هر شهرستان یک مرکز پزشکی قانونی داشته باشیم. در همین راستا، راه‌اندازی سالن تشریح دشتستان در ماه‌های آینده و در ادامه سالن تشریح گناوه در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر سالن‌های تشریح پزشکی قانونی در شهرستان‌های بوشهر و کنگان فعال هستند، گفت: نبود سالن تشریح در شمال استان موجب شده است شهروندان برای انجام برخی امور به بوشهر یا برازجان مراجعه کنند که با توسعه زیرساخت‌ها، این مشکل برطرف خواهد شد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همچنین از برنامه افتتاح مرکز پزشکی قانونی جزیره خارگ در هفته‌های آینده خبر داد و افزود: در صورت فراهم شدن تجهیزات و امکانات لازم، این مرکز راه‌اندازی می‌شود. همچنین برای افتتاح مرکز پزشکی قانونی دیلم در دهه فجر امسال و مرکز عسلویه در هفته قوه قضاییه برنامه‌ریزی شده است.

خوش‌روز با اشاره به فعالیت طرح دادپزشک در استان بیان کرد: در این طرح، حدود ۲۰ پزشک با پزشکی قانونی همکاری می‌کنند و بررسی و صدور مجوز دفن برای مرگ‌های طبیعی و غیرمشکوک را برعهده دارند.

وی کمبود نیروی انسانی را از چالش‌های این مجموعه دانست و گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده از استاندار و مدیرکل برنامه و بودجه استان، جذب نیروی انسانی مورد نیاز از طریق برگزاری آزمون در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کاهش فوتی‌های ناشی از برق‌گرفتگی و مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در استان، درباره خطر مسمومیت با این گاز در فصل سرما هشدار داد و گفت: شهروندان پیش از استفاده از وسایل گرمایشی، اتصالات گاز، بخاری و دودکش‌ها را بررسی کنند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای کاهش تلفات ناشی از تصادفات با همکاری پلیس راهور و شورای پیشگیری از وقوع جرم استان خبر داد.