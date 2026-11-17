آیین بزرگداشت سی و چهارمین هفته کتاب ایران و روز کتابخوانی به همراه تجلیل از کتابداران در کتابخانه امام خمینی (ره) قزوین برگزار شد.

میان کتاب و علم و دانش پیوندی ناگسستنی برقرار است.

آیت‌الله حسین مظفری با برشمردن گوشه‌ای از افتخارات علمی و فرهنگی ایران و اسلام از جمله آثار متعالی علامه طباطبایی و شهید مطهری افزود: با وجود مفاخر بزرگ علمی و ادبی، آمار حوزه ادبی و کتاب و کتابخوانی در شان ملت ایران نیست و همه باید برای بهبود این وضعیت تلاش کنیم.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان هم گفت: شهرستان بویین‌زهرا به دلیل پراکندگی روستاها، نیاز به کتابخانه داشت که با استفاده از اعتبارات ملی، یک کامیونت سیار به این منطقه افزوده شد.

مهدیه قافله‌باشی از افتتاح کتابخانه شریف‌آباد تا پایان سال خبر داد و افزود: بهترین راه تقویت کتابخانه‌های عمومی، توسعه کتابخانه‌های سیار است که به عدالت فرهنگی و آموزشی نزدیکتر است.

شهرام احمدپور معاون سیاسی امنیتی استاندار هم گفت: قزوین، پیشینه معتبری در حوزه فرهنگ و ادبیات دارد و امروز هم فراوانی کتب و نسخ خطی در بین خانواده‌های نشان می‌دهد مردم قزوین بیش از دیگران اهل کتاب و مطالعه بوده و هستند.

در پایان این مراسم از کتابخوانان و کتابداران برتر تجلیل شد.