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فرماندار عجبشیر با هشدار درباره افزایش پروندههای کلاهبرداری سایبری در شهرستان گفت: بیشترین قربانیان این پروندهها را بانوان تشکیل میدهند که اقدام به خرید از مراکز غیرمعتبر میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سلطانپور در جلسه شورای شورای محله محور با اشاره به روند رو به رشد این تخلفات اظهار کرد: پروندههای کلاهبرداری سایبری اجناس رفتهرفته بیشتر میشود و لازم است شهروندان، بهویژه بانوان، پیش از خرید از هر مرکز یا فروشگاه اینترنتی، از معتبر بودن آن اطمینان حاصل کنند.»
وی از دستگاههای نظارتی و فرهنگی خواست با اطلاعرسانی و آموزش عمومی، از وقوع اینگونه کلاهبرداریها پیشگیری کنند.