به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، سلطان‌پور در جلسه‌ شورای شورای محله محور با اشاره به روند رو به رشد این تخلفات اظهار کرد: پرونده‌های کلاهبرداری سایبری اجناس رفته‌رفته بیشتر می‌شود و لازم است شهروندان، به‌ویژه بانوان، پیش از خرید از هر مرکز یا فروشگاه اینترنتی، از معتبر بودن آن اطمینان حاصل کنند.»

وی از دستگاه‌های نظارتی و فرهنگی خواست با اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی، از وقوع اینگونه کلاهبرداری‌ها پیشگیری کنند.