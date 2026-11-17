به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از صنعا، قبیله بنی‌حُشیش یمن این روز‌ها شاهد حضور گسترده مردان خود با سلاح‌های سبک و سنگین است. آنها در اعتراض و خشم از جنایتی به میدان آمدند که در یکی از روستا‌های این قبیله روی داد و بیش از ۹۰ شهید و زخمی بر جای گذاشت که بیشتر آنها زنان و کودکان بودند. این موضوع موجب شد افراد این قبیله با این شمار گسترده برای اعلام آماده‌باش و اعزام به جبهه‌های نبرد بسیج شوند.