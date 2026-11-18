تاکنون ۱۵۰۰ بخاری هوشمند در فریدونشهر جایگزین بخاری‌های فرسوده شده و هدف‌گذاری طرح، جایگزینی بیش از ۱۰ هزار دستگاه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار فریدونشهر گفت: این طرح از یک ماه پیش در شهر برف‌انبار آغاز و در روستا‌های صادقیه، خویگان و بیجگرد نیز اجرا شده است واجرای آن در سایر روستا‌ها هم ادامه می‌یابد.

حمید رحیمیان افزود: این طرح با حمایت شرکت ملی گاز ایران و همکاری سرمایه‌گذار بخش خصوصی اجرا می‌شود.

رئیس اداره گاز فریدونشهر مصرف بهینه گاز خانگی، افزایش ایمنی منازل، کاهش هزینه خانوارها، حفظ منابع ملی و صیانت از محیط زیست را از اهداف طرح برشمرد و گفت: مشترکان با تحویل یک بخاری فرسوده، یک بخاری هوشمند و پربازده را رایگان دریافت می‌کنند.

محمداسماعیل شجاعی بازدهی بخاری‌های هوشمند را بیش از ۸۵ درصد اعلام کرد.