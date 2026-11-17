مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی از اجرای ۱۵۵ هکتار نهال کاری در عرصه‌های منابع طبیعی استان برای مقابله با بیابانزایی در سال جاری خبر داد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، با اشاره به اقدامات این مجموعه در راستای مقابله با بیابان زایی در استان گفت: از ابتدای سال جاری در راستای مقابله با بیابان زایی و کنترل کانون‌های بحرانی فرسایش بادی اقداماتی شاخصی انجام شده است.

کرباسچی از نهالکاری در سطح ۱۵۵ هکتار از مراتع و عرصه‌های طبیعی استان در سال جاری خبر داد و گفت: مدیریت رواناب‌های سطحی همراه با بذرکاری در سطح ۸۷۳ هکتار از دیگر اقدامات انجام شده برای مقابله با بیابانزایی در سال جاری است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان افزود: در سال گذشته نیز مراقبت و آبیاری عرصه‌های نهال کاری در سطح ۷۴۸ هکتار انجام شده است.

کرباسچی گفت: از محل اعتبارات استانی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برای اجرای طرح‌های تثبیت شن‌های روان در سال جاری پیش بینی شده است.

به گفته وی از محل اعتبارات ملی نیز ۱۹۲ میلیون تومان برای اجرای طرح‌های جامع بیابان زدایی و کمک به بهره برداری پایدار منابع آب و خاک پیش بینی شده که امید است با تخصیص اعتبارات گام‌های مناسبی در راستای مهار کانون‌های بحرانی فرسایش بادی در استان برداشته شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: بیشترین عملیات احیایی مقابله با بیابان زایی در شهرستان‌های کویری استان از جمله طبس، زیرکوه، نهبندان، سرایان، فردوس و بشرویه انجام شده است.