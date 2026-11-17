طرح آموزشی «سفیران آیه‌ها» با هدف ارتقای دانش و توانمندسازی فعالان عرصه تبلیغ و گفتمان‌سازی قرآنی برگزار می‌شود. این دوره ۲۴ ساعت آموزشی دارد و به‌صورت تلفیقی، حضوری و مجازی، در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، طرح آموزشی «سفیران آیه‌ها» با عنوان «ارتقای دانش و توانمندسازی فعالان عرصه تبلیغ و گفتمان‌سازی قرآنی ـ سال ۱۴۰۵» برگزار می‌شود. این دوره ۲۴ ساعت آموزشی دارد و حداقل یک ماه و حداکثر ۱۵ ماه پس از صدور شناسه دوره به طول می‌انجامد.

این دوره به شیوه تلفیقی، شامل آموزش حضوری و مجازی، اجرا می‌شود و برای حضور در آن پیش‌نیازی در نظر گرفته نشده است. مخاطبان اصلی دوره، روحانیون مستقر، ائمه جماعات، وعاظ و سخنرانان و طلاب علوم دینی هستند که در عرصه تبلیغ و گفتمان‌سازی قرآنی فعالیت دارند.

بر اساس ضوابط اجرایی، اولویت حضور با افرادی است که دارای پیشینه حوزوی یا مطالعات معارف قرآنی باشند. همچنین حداقل تعداد شرکت‌کنندگان هر دوره ۱۰ نفر و حداکثر آن ۳۰ نفر اعلام شده است.

منابع آموزشی دوره شامل منابع دروس عمومی تدبیر، محتوا‌های منتخب طرح زندگی با آیه‌ها و محتوا‌های اختصاصی تولیدی برای آموزش مجازی است. گستره اجرای طرح سراسر کشور خواهد بود.

در پایان دوره، به شرکت‌کنندگانی که در آزمون‌های نظری و عملی پایان دوره پذیرفته شوند، گواهی‌نامه اعطا می‌شود. این گواهی‌نامه از سوی سازمان دارالقرآن‌الکریم صادر خواهد شد. مدرسان و معلمان دوره نیز از میان افراد دارای سابقه تدریس منتخب سازمان دارالقرآن‌الکریم انتخاب می‌شوند.

روحانیون مستقر، ائمه جماعات و فعالان عرصه تبلیغ که با عنوان «سفیر زندگی با آیه‌ها» فعالیت می‌کنند، مخاطبان اصلی دوره به شمار می‌روند.