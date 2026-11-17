به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علی‌اکبر فقیه در آیین رونمایی از پویش مهربانو که با حضور دانشجویان و بانوان کارمند دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، گفت: کشور در سال‌های گذشته در فصل سرد با روزانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون مترمکعب ناترازی گاز مواجه بوده و آسیب به تأسیسات پارس جنوبی در اسفند سال گذشته نیز حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب به این ناترازی افزوده است.

وی با اشاره به ضرورت همراهی مردم برای مدیریت شرایط تأمین گاز در زمستان امسال افزود: تنظیم دمای وسایل گرمایشی بین ۱۸ تا ۲۰ درجه و پرهیز از مصرف غیرضروری انرژی، از راهکار‌های مؤثر در کاهش مصرف گاز است.

فقیه با بیان اینکه اقدامات فرهنگی در کنار برنامه‌های فنی شرکت ملی گاز دنبال می‌شود، اظهار داشت: پویش مهربانو با هدف بهره‌گیری از ظرفیت بانوان و مادران برای ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی در خانواده‌ها اجرا می‌شود.

وی همچنین با اشاره به ارتباط مصرف برق و گاز گفت: حدود ۸۰ درصد برق کشور از طریق نیروگاه‌های گازسوز تولید می‌شود؛ بنابراین مدیریت مصرف برق نیز می‌تواند به کاهش مصرف گاز و کنترل ناترازی انرژی کمک کند.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر ابراز امیدواری کرد با مشارکت مردم در بخش‌های خانگی، عمومی و تجاری و رعایت الگوی صحیح مصرف، بتوان ناترازی گاز کشور را در زمستان پیش‌رو بهتر مدیریت کرد.