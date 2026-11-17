به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، متن پیام تسلیت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت ارتحال ملکوتی آیت‌الله العظمی وحید خراسانی (قدس‌سره) بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إنا لله وإنا إلیه راجعون

قال الصادق (علیه السلام): إِذَا مَاتَ اَلْمُؤْمِنُ اَلْفَقِیهُ ثَلُمَ فِی اَلْإِسْلاَمِ ثُلْمَةٌ لاَ یَسُدُّهَا شَیْءٌ

ارتحال ملکوتی فقیه صمدانی، مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، اسوه زهد و تقوا، حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه)، ثلمه‌ای جبران‌ناپذیر در ساحت فقاهت و مرجعیت شیعه و موجب تألم و تأثر عمیق حوزه‌های علمیه و عموم ارادتمندان مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) گردید. آن فقیه ژرف‌اندیش و محقق کم‌نظیر، در طول عمر شریف و با برکت خویش، با مجاهدت علمی، تعمق در معارف وحیانی و احاطه کم‌نظیر بر مبانی فقه و اصول، جایگاهی رفیع در منظومه فقاهت شیعه احراز نمود و با تدریس و تحقیق و تربیت نفوس مستعد، در صیانت از میراث علمی اهل‌بیت (علیهم‌السلام) و تعمیق مبانی اجتهاد و فقاهت، خدماتی ماندگار و ارجمند از خویش به یادگار نهاد.

مواضع آن فقیه بصیر در حوادث ۱۹ دی سال ۱۳۵۶ در حمایت از اهداف عالیه نظام اسلامی و همچنین اهتمام به اعزام گروه‌های تبلیغی، تأکید بر مجالس بزرگداشت مقام اهل بیت (علیهم السلام) و حضور در دسته‌های عزا در ایام شهادت امام صادق و حضرت زهرا (سلام الله علیهم اجمعین)، نشان از اخلاص و ارادت ویژه ایشان به ساحت قدسی اهل بیت (علیهم السلام) بود. بی‌تردید، حیات علمی و معنوی آن مرجع عظیم‌الشأن، جلوه‌ای از پیوند وثیق علم، عمل، ورع و ولایت‌مداری بود و آثار علمی، تقریرات فقهی و اصولی و میراث گران‌سنگ معنوی ایشان، چراغ راه فضلا و محققان حوزه‌های علمیه در اعصار آینده خواهد بود.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، این مصیبت عظیم و ضایعه جانکاه را به محضر مقدس حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)، رهبرمعظم انقلاب (مد ظله العالی)، مراجع عظام تقلید (دامت برکاتهم)، حوزه‌های علمیه و بیت مکرم و آقازادگان شریف آن فقید سعید تسلیت و تعزیت عرض نموده و از پیشگاه حضرت حق، برای آن عالم ربانی، علو درجات و حشر با اهل بیت (علیهم السلام) و برای بازماندگان، ارادتمندان و مقلدان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نماید.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم