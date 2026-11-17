هم‌زمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی، کتابخانه کلاسی دبستان آزادی شهر یزد با حضور دانش‌آموزان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در این برنامه فرهنگی، دانش‌آموزان با شور و شوق، آغاز فعالیت کتابخانه کلاس خود را جشن گرفتند؛ کتابخانه‌ای که قرار است با دنیای رنگارنگ کتاب‌ها، زمینه‌ساز پرورش خلاقیت، افزایش دانایی و تقویت فرهنگ مطالعه در میان دانش‌آموزان باشد.

این اقدام ارزشمند، گامی کوچک، اما مؤثر در مسیر ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و نهادینه کردن عادت مطالعه از دوران کودکی است.

دبستان آزادی؛ جایی که بذر دانایی در دل دانش‌آموزان کاشته می‌شود.