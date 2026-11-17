مراسم تشییع پیکر مطهر آیت‌الله العظمی وحید خراسانی در شهر مشهد مقدس، روز پنج شنبه ۲۸ آبان‌ماه برگزار و روز پنجشنبه در حرم مطهر رضوی به خاک سپرده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی،بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، مراسم تشییع پیکر مطهر این عالم ربانی و مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، در قم روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه از ساعت ۹ صبح از مسجد فاطمیه به سمت حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

پیکر مطهر ایشان پس از برگزاری مراسم تشییع در شهر قم، به مشهد مقدس انتقال خواهد یافت تا روز پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه در حرم مطهر رضوی و در جوار مضجع نورانی حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) به خاک سپرده شود.

آیت‌الله العظمی وحید خراسانی، فقیه والامقام و از مراجع بزرگ تشیع، دار فانی را وداع گفتند.

در همین راستا، با هدف پاسداشت مقام علمی و معنوی این عالم ربانی و رعایت احترام به ایشان، کلیه دروس سطوح عالی و خارج حوزه علمیه خراسان نیز از امروز سه‌شنبه تا پایان هفته جاری تعطیل شد.

سه روز عزای عمومی در کشور به مناسب درگذشت این عالم ربانی اعلام شد.