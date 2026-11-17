پژوهشگران دانشگاه تهران با همکاری تیمی از محققان برجسته، روشی آماری دومرحله‌ای برای بازسازی سه‌بعدی ریزساختار کامپوزیت‌های چندفازی و ناهمسانگرد ابداع کردند که با حداقل دو تصویر دوبعدی متعامد، مدل‌های سه‌بعدی واقع‌گرایانه تولید می‌کند و نیاز به روش‌های پرهزینه و زمان‌بر تصویربرداری را کاهش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پژوهش محققان دانشگاه تهران در خواص‌سنجی مواد ناهمگن ، که نتایج آن در ژورنال معتبر Advanced Composites and Hybrid Materials (با ضریب تأثیر ۱۵.۵) منتشر شده است ، گامی بزرگ و راهبردی در راستای درک و مدل‌سازی دقیق ساختار داخلی مواد، به‌ویژه کامپوزیت‌های چندفازی و ناهمسانگرد محسوب می‌شود.

دکتر مجید بنی‌اسدی، استاد دانشگاه تهران و سرپرست تیم تحقیقاتی این پژوهش، درباره این دستاورد مهم پژوهشی گفت: در دنیای پیشرفته مهندسی مواد، درک و مدل‌سازی دقیق ساختار داخلی مواد، به‌ویژه کامپوزیت‌های چندفازی و ناهمسانگرد، امری حیاتی برای بهینه‌سازی عملکرد و پیش‌بینی رفتار آنهاست. این پژوهش که با همکاری گروهی از نخبگان دانشگاهی انجام شده است گامی بزرگ و راهبردی در این راستا محسوب می‌شود.

استاد دانشکدگان فنی دانشگاه تهران افزود: یک چالش اصلی در تحلیل مواد کامپوزیتی، عدم کارایی میکروتوموگرافی برای سه بعدی‌سازی بعضی از ریزساختار‌ها است، لذا دستیابی به ساختار سه‌بعدی دقیق از جمله معضلات مهندسی می‌باشد روش‌های سنتی تصویربرداری اغلب پرهزینه، زمان‌بر یا محدودند و از سوی دیگر، الگوریتم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، نیازمند داده‌های آموزشی حجیم و محاسبات سنگین هستند. برای غلبه بر این چالش، این پژوهش یک روش بازسازی آماری دومرحله‌ای را معرفی می‌کند که قادر است با حداقل دو تصویر دوبعدی متعامد، مدل‌های سه‌بعدی بسیار واقع‌گرایانه و ناهمسانگرد از ماده تولید کند.»

دکتر بنی‌اسدی درباره ویژگی و نوآوری این پژوهش گفت: هسته مرکزی این نوآوری، تلفیق الگوریتم‌های اتوماتای سلولی، مونت‌کارلو و کلونی است که به‌دقت مورفولوژی فازها، کسر حجمی و به‌ویژه پدیده‌هایی نظیر انباشتگی، خوشه‌بندی و تجمع ذرات را شبیه سازی می‌کند. یکی از دستاورد‌های شاخص این پژوهش، توسعه یک بسته نرم‌افزاری اختصاصی برای سه‌بعدی‌سازی ریزساختار‌ها است که ابزاری قدرتمند برای محققان و مهندسان فراهم می‌آورد تا بتوانند ساختار‌های پیچیده مواد را به طور رایانه‌ای بازسازی کنند.

وی افزود: علاوه بر جنبه‌های تئوری و نرم‌افزاری، این پژوهش دارای صحت‌سنجی تجربی با جزئیات فراوان است. مقایسه نتایج عددی به دست‌آمده با داده‌های حاصل از آزمایش‌های دقیق فیزیکی روی نمونه‌های واقعی، تطابق بسیار بالایی را نشان داد که اعتبار و دقت روش توسعه‌یافته را به اثبات می‌رساند.

دکتر بنی‌اسدی گفت: در مجموع، این پژوهش با ارائه یک متدولوژی دقیق و کاربردی، نیازمندی به مدل‌های پرهزینه آزمایشی را کاهش داده و ابزاری کارآمد برای بازسازی و طراحی مواد پیشرفته در صنایع مختلف فراهم کرده است؛ دستاوردی که نشان‌دهنده توانمندی بالای پژوهشگران دانشگاه تهران در مرز‌های دانش ریزساختار مواد است.

گفتنی است تاکنون دستاورد‌های تحقیقاتی بدست آمده از این پژوهش، در توسعه روش‌های بازسازی ریزساختار در بیش از بیست ژورنال معتبر ISI و سه کتاب بین‌المللی به چاپ رسیده است که پشتوانه محکمی برای این کار پژوهشی فراهم کرده است.

این پژوهش که با سرپرستی دکتر مجید بنی‌اسدی و با همکاری دکتر قادر فرجی و دکتر مصطفی باغانی، اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران، محمد صفایی و همایون صفاحی (دانشجویان دکتری) انجام شده است از طریق پیوند « https://link.springer.com/article/۱۰.۱۰۰۷/s۴۲۱۱۴-۰۲۶-۰۲۱۶۷-x » در دسترس پژوهشگران است.