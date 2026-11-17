با اجرای طرح آبرسانی به قشلاقات شهرستان انگوت، آب شرب به خانه‌های شماری از خانوارهای عشایری رسید؛ طرحی که با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و در مدت یک ماه به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل آبرسانی به سه قشلاق از قشلاقات شهرستان انگوت افتتاح شد؛ طرحی که در آن ۱۲ کیلومتر خط انتقال و یک کیلومتر شبکه توزیع به صورت امانی و در مدت ۳۰ روز به همت امور آب و فاضلاب شهرستان انگوت اجرا شد.

محمد خوش سیما، نماینده مردم شهرستان‌های گرمی و انگوت در مراسم افتتاح این طرح در قشلاق کهل قشلاقی با تأکید بر لزوم توجه جدی به آبرسانی به روستاییان و قشلاقات گفت: باید آبرسانی به روستاییان و قشلاقات را جدی بگیریم و از این قشر در تخصیص اعتبارات و امکانات حمایت کنیم.

ناصر محمدیان، مجری طرح‌های آبرسانی روستایی شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل نیز در این مراسم با اشاره به مشخصات فنی طرح اظهار کرد: این طرح شامل ۱۲ کیلومتر خط انتقال و یک کیلومتر شبکه توزیع است که به صورت امانی و توسط آب و فاضلاب شهرستان انگوت اجرا شده و ۱۵ خانوار ساکن در قشلاق کهل قشلاقی از آن بهره‌مند شدند.