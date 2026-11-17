مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان از تداوم امدادرسانی هوایی به مناطق سخت گذر و روستا‌های محاصره‌شده در سیلاب شهرستان الیگودرز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، غلامرضا علی‌محمدی اظهار کرد: در پی فعالیت سامانه بارشی اخیر و وقوع سیلاب و انسداد راه‌های ارتباطی برخی مناطق استان، عملیات امدادرسانی جمعیت هلال‌احمر لرستان با استفاده از ظرفیت بالگرد‌های امدادی همچنان ادامه دارد.

وی افزود: امروز نیز بالگرد امدادی هلال‌احمر با پرواز به مناطق سخت گذر و روستا‌های گرفتار در سیلاب الیگودرز، محموله‌ای از اقلام ضروری شامل مواد غذایی، موکت، پتو و سایر ملزومات مورد نیاز را بین خانوارهای این مناطق توزیع کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان خاطرنشان کرد: جمعیت هلال‌احمر لرستان با به‌کارگیری توان عملیاتی، تجهیزات و ظرفیت‌های امدادی خود، روند کمک‌رسانی به مناطق سیل‌زده را تا دسترسی به مناطق آسیب‌دیده و تأمین نیاز‌های ضروری ساکنان ادامه خواهد داد.