مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان گفت: تاکنون بیش از ۴۷ سورتی پرواز برای امدادرسانی به ۳۲۰ خانوار سیل‌زده در مناطق روستایی و عشایری استان انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، غلامرضا علی‌محمدی اظهار کرد: در پی فعالیت سامانه بارشی اخیر و وقوع سیلاب و انسداد راه‌های ارتباطی برخی مناطق استان، عملیات امدادرسانی جمعیت هلال‌احمر لرستان با استفاده از ظرفیت بالگرد‌های امدادی همچنان ادامه دارد.

وی افزود: امروز نیز بالگرد امدادی هلال‌احمر با پرواز به مناطق سخت گذر و روستا‌های گرفتار در سیلاب الیگودرز، محموله‌ای از اقلام ضروری شامل مواد غذایی، موکت، پتو و سایر ملزومات مورد نیاز را بین خانوارهای این مناطق توزیع کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان گفت: تاکنون بیش از ۴۷ سورتی پرواز برای امدادرسانی به ۳۲۰ خانوار مناطق روستایی و عشایری استان انجام شده است.

علی‌محمدی همچنین با اشاره به امدادرسانی زمینی به ۳۲۰ خانوار در ۲۵ روستای استان گفت: جمعیت هلال احمر استان با به‌کارگیری توان عملیاتی، تجهیزات و ظرفیت‌های امدادی خود، روند کمک‌رسانی به مناطق سیل‌زده را تا دسترسی به مناطق آسیب‌دیده و تأمین نیاز‌های ضروری ساکنان ادامه خواهد داد.

صفری راد، سرپرست مدیریت بحران لرستان هم گفت: تیم‌های ارزیاب بنیاد مسکن استان نیز به مناطق مختلف اعزام شده‌اند تا خانوار‌های واجد شرایط در سامانه صندوق بیمه حوادث طبیعی، معرفی و ثبت شوند.