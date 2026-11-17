معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور گفت: حضور مستمر مردم در صحنه و اقتدار نیرو‌های مسلح، زمینه‌ساز پیروزی نهایی ایران و دستیابی به امنیت پایدار خواهد بود.

حضور مردم و اقتدار نیرو‌های مسلح، پشتوانه پیروزی ایران

حضور مردم و اقتدار نیرو‌های مسلح، پشتوانه پیروزی ایران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی در اجتماع شبانه مردم مرند با تأکید بر نقش وحدت ملی و توان دفاعی کشور اظهار کرد: ملت ایران با وجود تهدیدات و شرایط دشوار اقتصادی، همچنان بر حمایت از نظام و رهبر معظم انقلاب ایستادگی کرده و حضور خود را در صحنه حفظ کرده است.

وی افزود: مردم ایران ۹ ماه است که بدون دیدار حضوری با رهبر خود، هر شب با حضور در اجتماعات مردمی با ایشان تجدید بیعت می‌کنند و باران، برف و حتی حملات موشکی نیز نتوانسته آنان را از صحنه خارج کند.

حجت الاسلام میرتاج‌الدینی با اشاره به تحولات منطقه و رویارویی ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: تحولات مربوط به تنگه هرمز نقش مهمی در ناکامی آمریکا و هم‌پیمانانش داشته و نشانه‌ای از تغییر موازنه قدرت در منطقه است.

معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با تأکید بر اینکه مردم ایران ملتی قدرتمند و مقاوم هستند اظهار کرد: بر اساس وعده‌های الهی، آینده‌ای همراه با پیروزی، امنیت پایدار و اقتصادی قدرتمند در انتظار ملت ایران خواهد بود.

وی با اشاره به آیه «وَمَکَرُوا وَمَکَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَیْرُ الْمَاکِرِینَ» افزود: دشمنان با طراحی توطئه‌های مختلف به دنبال تضعیف جمهوری اسلامی هستند، اما یقین داریم که این اقدامات به نتیجه نخواهد رسید.

حجت الاسلام میرتاج‌الدینی همچنین با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره آینده آمریکا و رژیم جنایتکار صهیونیستی، گفت: روند تحولات منطقه به سمت افول قدرت این رژیمهای تروریستی پیش می‌رود و پیروزی‌های بزرگ‌تری در انتظار ملت ایران است.

وی با هشدار درباره هرگونه اقدام نظامی مجدد علیه کشور تأکید کرد: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران از آمادگی لازم برخوردارند و در صورت هرگونه تجاوز، پاسخی شدیدتر از گذشته خواهند داد.