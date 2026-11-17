به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آیت الله فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در نشست با اعضای شورای اعتکاف استان، با اشاره به اهمیت برگزاری هدفمند مراسم معنوی اعتکاف گفت: اعتکاف یکی از مراسم معنوی و مهم در دین اسلام است که موجب ارتقای مکارم اخلاق و تقویت روحیه معنوی معتکفان خواهد شد.

آیت الله رسول فلاحتی با بیان اینکه حضور پررنگ جوانان و نوجوانان در این مراسم معنوی که موجب قرب بیشتر به خداوند است در سال‌های گذشته نشان از اثرگذاری این گونه مراسم در بین نسل جوان دارد افزود: هر چقدر حضور جوانان و نوجوانان در این مراسم پررنگ‌تر باشد اثرات معنوی آن به‌خود فرد و جامعه باز خواهد گشت.

وی آثار و برکات فردی و اجتماعی حضور در مراسم اعتکاف را مهم برشمرد و گفت: ارتقای روحی و معنوی، اثرگذاری بر خانواده و اطرافیان و ایجاد خشم و نفرت بین دشمنان از تاثیرات اعتکاف است.

نماینده ولی فقیه در گیلان همچنین با اشاره به تاکید رهبر شهید انقلاب بر برگزاری آیین‌های معنوی در جامعه از جمله اعتکاف گفت: برگزاری چنین آیین‌هایی موجب خشم و نفرت دشمنان و تقویت آموزه‌های دینی در جامعه خواهد شد.

گسترش مراسم معنوی اعتکاف در روستاها، آسان‌تر کردن برنامه‌ها در مساجد در زمان اعتکاف و قدردانی از نوجوان و جوانان حاضر در مراسم اعتکاف هم از مواردی بود که نماینده ولی فقیه در گیلان بر آن تاکید کرد.

در این نشست همچنین هر یک از اعضا نشست، نظرات خود را درخصوص برگزاری هر چه بهتر مراسم اعتکاف امسال بیان کردند.