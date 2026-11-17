همزمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی، ۱۰۰ جلد کتاب به همراه یک قفسه کتابخانه کلاسی به دانش‌آموزان مدرسه روستای خرابه‌سنجی منطقه نازلو ی ارومیه اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی، ۱۰۰ جلد کتاب به همراه یک قفسه کتابخانه کلاسی به دانش‌آموزان مدرسه روستای خرابه‌سنجی منطقه نازلو اهدا شد.

در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و فراهم‌سازی زمینه دسترسی دانش‌آموزان به منابع متنوع کتاب‌خوانی، آیین اهدای ۱۰۰ جلد کتاب و قفسه کتابخانه کلاسی به مدرسه روستای خرابه‌سنجی منطقه نازلو برگزار شد.

این برنامه با حضور مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، رئیس اداره فرهنگی و هنری اداره‌کل آموزش‌وپرورش و رئیس اداره آموزش‌وپرورش منطقه نازلو برگزار شد و طی آن، مجموعه‌ای از کتاب‌های متناسب با گروه سنی دانش‌آموزان در اختیار مدرسه قرار گرفت.

این اقدام فرهنگی با هدف غنی‌سازی محیط یادگیری، تقویت انس دانش‌آموزان با کتاب و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای پرورش ذوق مطالعه و گسترش دانش‌آموزی صورت گرفت.