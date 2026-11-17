به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمدباقر قالیباف با صدور پیامی ارتحال فقیه بزرگ اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع)، مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، عالم ربانی و استاد برجسته و شاگردپرور حوزه‌های علمیه، حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) را تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ

یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی إِلَىٰ رَبِّکِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً فَادْخُلِی فِی عِبَادِی وَادْخُلِی جَنَّتِی

ارتحال فقیه بزرگ اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع)، مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، عالم ربانی و استاد برجسته و شاگردپرور حوزه‌های علمیه، حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه)، موجب نهایت اندوه و تأثر گردید. آن فقیه وارسته، عمر پربرکت خویش را در راه تفقه و ترویج دین، تحقیق و تدریس، تربیت شاگردان و پاسداری از معارف نورانی اهل‌بیت (ع) سپری کرد. ژرفای فقاهت و احاطه گسترده بر میراث علمی تشیع، در کنار تواضع، ساده‌زیستی، تقوا، صفای باطن، اخلاق کریمانه و ولایت‌مداری، از ایشان شخصیتی ممتاز و مورد اعتماد و احترام عالمان و مؤمنان ساخته بود.

از جلوه‌های ماندگار شخصیت ایشان، حضور در جبهه‌های حق علیه باطل دفاع مقدس و سخنان روشنگرانه‌شان در آن دوران است؛ آنجا که در تبیین انگیزه حضور خود فرمودند: «مقصد ما از این سفر، زیارت این قیافه‌های نورانی چهره‌های درخشان به نور ایمان است. وقتی این چهره‌ها را آدم می‌بیند، آن وقت می‌فهمد که خدا در قرآن مجید چه می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُم بُنْیَانٌ مَّرْصُوصٌ» خود من در اینجا برای تجارت آمده‌ام، برای کسب آمده‌ام؛ مفت نیامده‌ام اینجا. به دعوت یک بزرگ‌مردی که رأس روحانیت شیعه است و شما را فراخوانده برای این میدان؛ برای نگهداری دین، و برای حفظ اسلام، و برای صیانت قرآن. پس بدون تردید، شما مردم کسانی هستید که آمدید فی سبیل‌الله بجنگید».

ایشان پس از دهه‌ها تحقیق و تعلیم علوم مکتب پویای اهل‌بیت (ع)، افزون بر دفاع از حریم مذهب تشیع و تربیت هزاران مدرس، مبلغ و پژوهشگر، در عرصه‌های فرهنگی، اعتقادی و اجتماعی، به‌ویژه در مناطق محروم و دورافتاده، خدماتی ماندگار برجای گذاشتند. اهتمام ویژه به تعظیم شعائر دینی، به‌خصوص اقامه عزای صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) و فرزندان معصوم ایشان، از دیگر جلوه‌های برجسته سیره آن عالم ربانی بود؛ و چه تقارن تأمل‌برانگیزی است که عمر آن عالم بزرگ در ایام فاطمیه به پایان رسید؛ روز‌هایی که سالیان متمادی، دل و زبان و همت خویش را وقف پاسداشت حرمت و منزلت حضرت زهرا سلام‌الله‌علی‌ها کرده بود.

بی‌تردید، رحلت چنین فقیه و مرجع کم‌نظیری، خلأئی در ساحت فقاهت و مرجعیت جهان تشیع پدید می‌آورد، اما شک ندارم که رحلت این فقیه والامقام، به معنای خاموشی چراغ دانش و فضیلت نیست؛ چراکه میراث گران‌بهای علمی و معنوی ایشان در آثار، شاگردان و تربیت‌یافتگان مکتبشان و در حافظه تاریخی حوزه‌های علمیه و جامعه تشیع ماندگار خواهد بود.

اینجانب این ضایعه بزرگ را به محضر مقدس حضرت بقیةالله‌الأعظم (ارواحنافداه)، رهبری معظم انقلاب، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، بیت مکرم ایشان، به‌ویژه آقازادگان فاضل و دیگر وابستگان ایشان بویژه آیت‌الله آملی لاریجانی، شاگردان و ارادتمندان آن مرجع فقید و عموم شیعیان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، علو درجات و حشر با اجداد طاهرینشان و برای بازماندگان و عموم سوگواران، صبر و اجر مسئلت دارم.

روح بلند آن فقیه فرزانه با انبیا و اولیای الهی و اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) محشور باد.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی