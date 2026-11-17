

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کادر فنی تیم فوتبال نوجوانان ایران ترکیب ابتدایی تیم برای دیدار با اردن را اعلام کرد. این دیدار امروز (سه شنبه) ساعت ۱۲:۳۰ به وقت ایران در ورزشگاه ملی لائوس برگزار می‌شود.

ترکیب ایران به این شرح است:

یاشار حیدری، پارسا خشت‌زر، سام شویکلو، سبحان شهریاری، امیرعلی علی‌مردانی، امید عبدحسینی، حامد نعیمی، کیوان ایران‌زاد، امیرمحمد زارعی، رادین میرنژاد و علی نادری.