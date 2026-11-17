



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همزمان با سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب، آیین پاسداشت بانوان نویسنده و مؤلف لارستان، همراه با رونمایی از چهار عنوان کتاب تألیفی بانوان این شهرستان، با حضور جمعی از مسئولان، نویسندگان، فرهیختگان و فعالان فرهنگی در سالن برج علم و فناوری لارستان برگزار شد.

کتاب «کافه غزل» نوشته مرضیه قنادی، «درخت شوهرنشان» تألیف معصومه نخلی، «ضرورت راه‌اندازی مرکز مهارت‌های بالینی» نوشته فریده یزدان‌پناه و «تقویت مهارت‌های روان‌شناختی» تألیف مشترک نجمه معصومی‌نژاد و مرضیه بختیاری، آثاری بودند که در این مراسم معرفی و رونمایی شدند.

امام جمعه لارستان در این آیین با اشاره به نقش اثرگذار بانوان در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و فکری، اظهار کرد: زنان بخش مهم و تأثیرگذاری از جامعه هستند که در حوزه‌های مختلف، از جمله قلم، بیان و اندیشه، نقش‌آفرینی می‌کنند و حضور آنان در عرصه‌های اجتماعی و دفاع از میهن نیز جلوه دیگری از این ظرفیت ارزشمند است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌خرم با تأکید بر ضرورت توجه به مبانی انسان‌شناسی در تولید آثار علمی و فرهنگی افزود: شناخت جامع انسان، مستلزم توجه همزمان به ابعاد جسمانی و روحانی اوست و در این زمینه، آموزه‌های قرآنی می‌توانند نگاه عمیق‌تر و کامل‌تری به حقیقت، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های انسان ارائه دهند.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری فارس نیز در این مراسم با تأکید بر اهمیت الگوسازی از زنان موفق، تجلیل از بانوان نویسنده و پژوهشگر را اقدامی مؤثر در معرفی توانمندی‌های زنان و ترسیم مسیر پیشرفت برای نسل آینده دانست.

سمانه ذوالقدری افزود: کتاب و کتاب‌خوانی از ارزشمندترین دستاورد‌های فرهنگی بشر است و جایگاه والای آن در ادیان الهی و به‌ویژه معجزه بزرگ اسلام، قرآن کریم، به‌روشنی نمایان است .

تجلیل از بانوان نویسنده و مؤلف لارستانی و قدردانی از تلاش‌های آنان در عرصه تولید آثار علمی، ادبی و فرهنگی از دیگر بخش‌های این برنامه بود.