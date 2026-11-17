به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بستک گفت: هدف از برگزاری این مراسم قدردانی از تلاش فعالان عرصه ترویج کتاب و کتاب‌خوانی و حوزه فرهنگ و هنر است.

محمد محمدی زاده افزود: با تکیه بر پیشینه غنی فرهنگی، مشارکت اجتماعی و ظرفیت‌های ارزشمند انسانی می‌توان گام مؤثری برای معرفی بستک به عنوان شهر دوستدار کتاب برداشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان نیز گفت: نقش مردم فرهنگ‌دوست بستک در حفظ و اشاعه میراث فرهنگی، ادبی و هنری ارزشمند است.

فرخنده جلالی بر ضرورت حمایت از ناشران، کتابداران، کتاب‌فروشان و مروجان این حوزه تأکید کرد.

در این مراسم همچنین از کتاب «سیر تحولات تاریخی بستک و جهانگیریه در دوره قاجاری و پهلوی» تألیف دکتر عبدالرزاق ملکی رونمایی شد.

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در این کتاب با بررسی تحولات تاریخی منطقه، گامی ارزشمند برای مستندسازی و معرفی پیشینه تاریخی و فرهنگی بستک و جهانگیریه برداشته شده است.

شعر خوانی، اجرای موسیقی و تجلیل از فعالان حوزه کتاب، دوستداران فرهنگ و هنر و کودکان و نوجوانان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان بستک از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.