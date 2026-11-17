معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش کلیدی امنیت غذایی در ثبات اجتماعی گفت: نمی‌توان با تصمیمات لحظه‌ای، انتظار ایجاد زنجیره تولید رقابت‌پذیر را داشت.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه امنیت غذایی به دلیل نقش کلیدی در ثبات اجتماعی، رکن اساسی امنیت ملی است، گفت: هیچ تولید پایداری بدون ثبات و پیش‌بینی‌پذیری شکل نمی‌گیرد و نمی‌توان با تصمیمات لحظه‌ای، انتظار ایجاد زنجیره تولید رقابت‌پذیر را داشت

حسین افشین در مراسم اختتامیه رویداد نوآوری «اینوفارم» که در سازمان تات برگزار شد، با اشاره به پیوند عمیق سفره مردم با اقتدار ملی افزود: کشوری که در تأمین نیاز‌های اساسی خود اطمینان کافی نداشته باشد، در برابر بحران‌های بیرونی آسیب‌پذیرتر خواهد بود؛ از این منظر، استمرار تأمین غذا پشتوانه ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور است.

او اهمیت علم و فناوری را فراتر از شرایط عادی دانست و افزود: فناوری در کشاورزی فقط برای افزایش تولید در روز‌های آرام نیست، بلکه برای حفظ امکان تولید در شرایط غیرعادی است. با فناوری‌های زیستی، اصلاح فرمولاسیون خوراک و بهره‌گیری از هوش مصنوعی، نه‌تنها بهره‌وری افزایش می‌یابد، بلکه وابستگی و آسیب‌پذیری کشور در زنجیره تأمین کاهش پیدا می‌کند.

قدرت ملی، فراتر از توان دفاعی

معاون علمی رئیس‌جمهور تصریح کرد: باید بپذیریم در جهان امروز، قدرت یک کشور فقط با توانایی دفاعی از مرزهایش سنجیده نمی‌شود؛ توانایی تأمین نیاز‌های اساسی مردم و استمرار زندگی اقتصادی در شرایط بحران، از عناصر حیاتی قدرت ملی است. در شرایط تهدید، توسعه متوقف نمی‌شود، بلکه باید هوشمندتر و متناسب با الزامات تاب‌آوری ملی دنبال شود.

نقد تصمیمات مقطعی در حوزه تولید

افشین با نقد سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت تأکید کرد: تولید پایدار بدون حداقلی از ثبات و قابلیت پیش‌بینی ممکن نیست. همان‌طور که امنیت غذایی با واردات مقطعی تأمین نمی‌شود، با تغییرات پی در پی سیاست‌ها نیز نمی‌توان زنجیره تولید قدرتمند ساخت. وظیفه ما در معاونت علمی، شکوفایی ظرفیت‌هایی است که توان اقتصادی ایران را در بحران‌ها حفاظت و تقویت کند.

او افزود: امروز به عقلانیتی نیاز داریم که نه تهدید را انکار کند و نه آینده را به تهدید واگذار کند. هنر ما نباید تنها پیش‌بینی روزی باشد که دیگران ممکن است به ما حمله کنند؛ بلکه باید شرایطی فراهم کنیم که تولیدکننده با اطمینان سرمایه‌گذاری کند و پژوهشگر بداند دانش او دقیقاً در کجا به کار خواهد آمد.

معاون علمی رئیس‌جمهور در پایان خاطرنشان کرد: آینده تولید با انتظار برای فردا ساخته نمی‌شود، بلکه با پیوند دانش، فناوری و اراده‌ای که امروز به میدان می‌آید، رقم می‌خورد. امیدوارم این حرکت به زنجیره‌ای تبدیل شود که در آن دانش به فناوری، فناوری به محصول و محصول به سرمایه‌گذاری و افزایش قدرت تولید منجر شود.

در پایان این مراسم، ۳۰ تفاهمنامه بین فناوران و سرمایه گذاران امضا شد و همچنین از ۱۰ فناور برتر که با طرح‌های نوآورانه خود در حوزه‌های هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی و مدیریت منابع در رویداد اینوفارم برگزیده شده بودند، تقدیر به عمل آمد.