آکام ابراهیم‌نژاد، پدیده جوان والیبال ایران و بهترین پاسور مسابقات قهرمانی جهان زیر ۱۷ سال، با عقد قراردادی رسمی به باشگاه پیکان تهران پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رئیس هیئت والیبال مهاباد، زانیار رحمانی، ضمن تبریک این موفقیت، از انتقال رسمی آکام ابراهیم‌نژاد به باشگاه پیکان خبر داد.

وی تأکید کرد که این بازیکن جوان با تجربه کسب مدال‌های آسیایی و جهانی، اکنون به یکی از بزرگترین باشگاه‌های والیبال ایران پیوسته است.

ابراهیم‌نژاد که از استعداد‌های برتر والیبال پایه کشور محسوب می‌شود، پس از درخشش در مسابقات جهانی قطر و قهرمانی با تیم زیر ۱۹ سال آذربایجان‌غربی، اکنون آماده است تا در لیگ برتر ایران نیز قدرت خود را به نمایش بگذارد.