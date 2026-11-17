پیام تسلیت رئیس جمهور در پی ارتحال آیتالله وحید خراسانی
رئیس جمهور در پیامی ارتحال مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیتالله العظمی وحید خراسانی را به محضر حضرت ولیعصر (عج)، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، حوزههای علمیه، عموم ارادتمندان و بیت مکرم آن مرحوم تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری آقای پزشکیان در این پیام ژرفنگری علمی، استواری در مبانی فقه، اصول، کلام و تفسیر و اهتمام به تبیین محققانه معارف دینی، از ویژگیهای بارز علمی این عالم ربانی توصیف و تصریح کرد: بیتردید، میراث علمی و معنوی آن فقیه فرزانه و خدمات ارزشمند ایشان به مکتب اهلبیت، سرمایهای ارزشمند برای حوزههای علمیه و چراغ راه نسلهای آینده خواهد بود.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
ارتحال عالم ربانی و مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیتالله العظمی وحید خراسانی، ضایعهای بزرگ و اسفبار برای جهان اسلام، حوزههای علمیه و همه ارادتمندان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهمالسلام است. آن مرجع وارسته، عمر سراسر و پربرکت خویش را در مسیر تحصیل، تحقیق، تعلیم و ترویج معارف اسلامی، تربیت عالمان دینی و صیانت از میراث گرانسنگ تشیع و ولایت اهل سپری کرد. ژرفنگری علمی، استواری در مبانی فقه، اصول، کلام و تفسیر و اهتمام به تبیین محققانه معارف دینی، از ویژگیهای بارز علمی ایشان بود.
از جلوههای برجسته شخصیت معنوی آن فقیه بزرگ، ارادت و دلدادگی پرشور و خالصانه به ساحت قدسی اهلبیت (ع) به ویژه حضرت فاطمه زهرا (سلامالله علیها) بود. اهتمام به تبیین مقام و منزلت آن بانوی بزرگ، تعظیم و احیای شعائر فاطمی از خدمات ماندگار آن مرجع عالیقدر است. بیتردید، میراث علمی و معنوی آن فقیه فرزانه و خدمات ارزشمند ایشان به مکتب اهلبیت، سرمایهای ارزشمند برای حوزههای علمیه و چراغ راه نسلهای آینده خواهد بود.
اینجانب ارتحال این عالم بزرگ را به محضر حضرت ولیعصر (عج)، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، حوزههای علمیه، استادان و شاگردان ایشان، عموم ارادتمندان و بیت مکرم آن مرحوم، بهویژه حضرت آیتالله حاج شیخ محسن وحید و حضرت آیتالله آملی لاریجانی تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، علو درجات و همنشینی با اولیای الهی و برای بازماندگان و ارادتمندان ایشان، صبر و سلامتی مسئلت دارم.
مسعود پزشکیان
رئیسجمهوری اسلامی ایران