

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سردار قربان‌محمد ولی‌زاده، فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران، روز سه‌شنبه ۲۶ آبان در جمع خبرنگاران با تشریح برنامه‌های هفته بسیج، از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، خدماتی و محرومیت‌زدایی در شهرستان‌های استان تهران خبر داد.

وی با اشاره به حضور بسیجیان استان تهران در حرم مطهر امام خمینی (ره) و برگزاری مراسم تجدید میثاق با آرمان‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی و امام شهید، اظهار کرد: این مراسم با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیجیان، فرماندهان و مسئولان شهرستان‌های استان تهران برگزار شد.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران با بیان اینکه شعار محوری هفته بسیج امسال «بسیج؛ جان‌فدای ایران و امید مستضعفان» است، افزود: برنامه‌های این هفته در هفت عرصه و با محوریت آموزش، تربیت، امیدآفرینی و خدمت‌رسانی طراحی شده و از ۲۹ آبان نیز آموزش‌های نظامی در میادین شهرستان‌های استان تهران آغاز می‌شود.

توزیع بسته‌های معیشتی و اهدای جهیزیه

ولی‌زاده از پیش‌بینی چند برنامه شاخص در حوزه محرومیت‌زدایی خبر داد و گفت: توزیع ۱۱۰ هزار بسته معیشتی در میان نیازمندان شهرستان‌های استان تهران و اهدای ۱۱۰ سری جهیزیه به زوج‌های جوان از جمله برنامه‌هایی است که در هفته بسیج دنبال می‌شود.

وی همچنین به اجرای طرح محله‌محوری اشاره کرد و افزود: قرار است محله‌های پیش‌بینی‌شده در استان با حضور رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بسیج مستضعفین افتتاح و فعالیت خود را آغاز کنند. در همین راستا، طرح «هر محله یک خدمت» نیز در شهرستان‌های استان تهران اجرا می‌شود.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران ادامه داد: رزمایش گردان‌های بسیج پایه نیز در پنجم آذرماه، همزمان با آخرین روز هفته بسیج، در میادین شهرستان‌ها برگزار می‌شود و بسیجیان در کنار مردم در تجمعات میدانی حضور خواهند داشت.

کاشت یک میلیون و ۱۱۰ هزار نهال تا روز درختکاری

ولی‌زاده با اشاره به اجرای پویش «نهال امید» اظهار کرد: کاشت نهال‌های مثمر در کمربندی شهرستان‌های استان تهران از امروز آغاز شده و تا روز درختکاری ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه هدف‌گذاری این طرح کاشت یک میلیون و ۱۱۰ هزار نهال در شهرستان‌های استان تهران است، افزود: سهم هفته بسیج از این برنامه، کاشت ۱۱۰ هزار نهال خواهد بود و مابقی نهال‌ها نیز تا پایان فرصت مناسب برای درختکاری و روز درختکاری در اسفندماه کاشته می‌شوند.

وی از پیش‌بینی مسیر حدود ۵۰ کیلومتری در کمربند تهران ـ قم و بزرگراه خلیج فارس برای اجرای بخش دیگری از این طرح خبر داد و گفت: این برنامه با مشارکت بسیجیان و مردم استان تهران اجرا خواهد شد.

بانوان مقاومت و نقش‌آفرینی در برنامه‌های بسیج

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران با اشاره به نقش بانوان در پشتیبانی از دوران دفاع مقدس و حضور اجتماعی در عرصه‌های مختلف، بیان کرد: برنامه‌های متعددی با محوریت «بانوی مقاومت» در شهرستان‌های استان تهران پیش‌بینی شده است که برگزاری جشن ازدواج زوج‌های جوان در مراسم‌های شبانه از جمله این برنامه‌هاست.

امنیت و معیشت؛ دو اولویت بسیج در کنار مردم

ولی‌زاده با اشاره به حضور مردم در میدان‌ها و حمایت آنان از نیرو‌های مسلح و بسیجیان در جریان جنگ تحمیلی اخیر، اظهار کرد: مردم در مقاطع مختلف با حضور و همراهی خود از رزمندگان و نیرو‌های بسیجی پشتیبانی کرده‌اند و این همراهی همچنان ادامه دارد.

وی با تأکید بر آمادگی بسیج برای همکاری با دولت در حوزه‌های مختلف افزود: در این زمینه کارگروه‌هایی تشکیل شده و دو اولویت اصلی برای فعالیت بسیج در شهرستان‌های استان تهران در نظر گرفته شده است.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران، تأمین امنیت را نخستین اولویت برشمرد و گفت: بسیجیان به‌صورت شبانه‌روزی در تجمعات، گشت‌های اطلاعاتی و عملیاتی برای کمک به حفظ امنیت شهرستان‌ها حضور دارند.

وی کمک به معیشت مردم و حمایت از نیازمندان را دومین اولویت بسیج دانست و افزود: توزیع بسته‌های معیشتی، کمک‌های مؤمنانه و مشارکت در برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت از جمله اقداماتی است که بسیج برای انجام آن اعلام آمادگی کرده است.

ولی‌زاده همچنین با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی در فصل زمستان خاطرنشان کرد: بسیج آمادگی دارد در این حوزه نیز در کنار مردم و دولت باشد تا با همراهی مردم، زمستان پیش‌رو با موفقیت پشت سر گذاشته شود.