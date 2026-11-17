



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حسن کشاورز مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از تصویب بیش از ۱۸۰ مصوبه در ۱۵ جلسه کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان استان طی شش‌ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این مصوبات با هدف بهبود تأمین و توزیع آرد، ارتقای کیفیت نان و ساماندهی فعالیت نانوایی‌ها به تصویب رسیده است.

او اظهار کرد: این کارگروه با دبیری سازمان جهاد کشاورزی فارس و به ریاست مدیرکل امور اقتصادی استانداری، در نیمه نخست سال جاری ۱۵ جلسه در سطوح کارشناسی و استانی برگزار کرده و موضوعات مختلف زنجیره گندم، آرد و نان را مورد بررسی قرار داده است.

کشاورز افزود: بررسی و صدور مجوز احداث واحد‌های صنفی نانوایی، تعیین قیمت انواع نان، ساماندهی حمل‌ونقل و توزیع آرد در سطح استان و رسیدگی به درخواست‌ها و مشکلات فعالان این حوزه، از مهم‌ترین محور‌های مصوبات کارگروه بوده است.

مدیر توسعه بازرگانی افزایش تاب‌آوری نانوایی‌ها در شرایط بحرانی را از اولویت‌های این کارگروه دانست و بیان کرد: پیگیری دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها و تجهیز آنها به ژنراتور برق با هدف جلوگیری از توقف تولید و تأمین مستمر نان شهروندان در زمان قطعی انرژی دنبال می‌شود.

کشاورز همچنین ترویج فرهنگ مصرف نان کامل را از برنامه‌های مهم این حوزه برشمرد و گفت: افزایش آگاهی عمومی درباره ارزش غذایی نان کامل، ارتقای کیفیت محصولات نانوایی و توجه به نقش نان در سلامت جامعه از موضوعات مورد توجه کارگروه است. نان کامل به دلیل برخورداری از فیبر و سبوس بیشتر، می‌تواند در بهبود الگوی تغذیه خانوار مؤثر باشد.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در پایان خاطرنشان کرد: استمرار فعالیت کارگروه، پیگیری اجرای مصوبات و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، نقش مؤثری در ساماندهی زنجیره تأمین و توزیع گندم، آرد و نان، ارتقای خدمات نانوایی‌ها و صیانت از امنیت غذایی شهروندان دارد.