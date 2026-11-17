به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، سید جعفر هاشمی، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری توسعه کشاورزی و گردشگری کشور، با اعلام صدور مجوز فعالیت این صندوق از سوی کارگروه صندوق نوآوری و شکوفایی کشور، گفت: این صندوق با سرمایه ثبتی اولیه ۱۰۰۰ میلیارد ریال و مشارکت سهامداران دولتی و خصوصی، با هدف ایجاد زیرساخت تخصصی تأمین مالی نوآوری و حمایت از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در دو حوزه راهبردی کشاورزی و گردشگری کشور شکل گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت این دو بخش اقتصادی اظهار داشت تأمین غذا بعنوان نیاز پایدار و استراتژیک کشور بوده و استانهای شمالی بواسطه دارا بودن اراضی حاصلخیز، منابع آبی فراوان، تنوع فرهنگی و غذایی، هم‌زمانی جاذبه‌های طبیعی، اقلیمی و وجود دانشگاه های تخصصی و منابع انسانی ارزشمند، دارای پتانسیل و جایگاه ویژه ایی در صنعت کشاورزی و گردشگری کشور می باشد.

هاشمی اظهار داشت: استفاده از پتانسیلهای طبیعی، فرهنگی، ورود شرکتهای فناور و خلاق، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، سرمایه‌گذاری هدفمند و بکارگیری ابزارهای مالی تخصصی سبب انجام فعالیت حرفه ایی و کسب درآمد پایدار در حوزه کشاورزی و گردشگری میگردد و رویکرد صندوق، تسهیل دسترسی شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان به منابع مالی، مشارکت در طرح‌های نوآورانه، توسعه سرمایه‌گذاری خطرپذیر و حمایت از تجاری‌سازی فناوری خواهد بود.

هاشمی در تشریح اولویت‌های فعالیت صندوق در حوزه کشاورزی افزود: حرکت به سمت کشاورزی فناوری‌پایه، هوشمندسازی زنجیره تولید، ارتقای بهره‌وری منابع آب و خاک، توسعه فناوری‌های نوین تولید و فرآوری و تمرکز بر انرژی و بیوانرژی در جهت افزایش ارزش افزوده از جمله محورهایی است که می‌تواند زمینه تحول و رقابت‌پذیری این بخش را فراهم کند.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری توسعه کشاورزی و گردشگری همچنین با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده صنعت گردشگری کشور بیان کرد: توسعه کسب‌وکارهای نوآور، بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال، ارتقای خدمات گردشگری و تکمیل زنجیره ارزش این صنعت از اولویت‌های صندوق است. در این میان، ظرفیت‌های ممتاز گردشگری در شمال کشور فرصت ارزشمندی برای توسعه سرمایه‌گذاری‌های فناورانه و شکل‌گیری مدل‌های نوین کسب‌وکار در این حوزه فراهم کرده است.

وی با اشاره به ساختار سهامداری صندوق تصریح کرد: مشارکت سهامداران بخش دولتی و خصوصی و حضور مدیران و سهامداران باتجربه و برخوردار از سوابق حرفه‌ای در کشاورزی و گردشگری ، از مزیت‌های این مجموعه به شمار می‌رود و می‌تواند زمینه پیوند مؤثر میان سرمایه، دانش تخصصی و تجربه اجرایی را در مسیر شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حمایت از طرح‌های دارای توجیه اقتصادی فراهم کند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در ادامه با اشاره به استقرار دفتر صندوق در مجموعه میزبان بابلسر و مرکز رشد دانشگاه تخصصی کشاورزی ساری اظهار داشت: فرصت ارزشمندی برای حمایت بیشتر از مرکز و غرب استان مازندران بعنوان قطب گردشگری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، دانشگاهی، اقتصادی و فناورانه استان مازندران و تعامل نزدیک‌تر با فعالان زیست‌بوم نوآوری شمال کشور و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف کشور می باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با شکل‌گیری صندوق تخصصی توسعه کشاورزی و گردشگری بعنوان ابزارهای مالی تخصصی بتوانیم با تکمیل زنجیره تأمین مالی نوآوری، تقویت ارتباط میان سرمایه‌گذاران، شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها و فعالان اقتصادی اختلاف میان سطح اهمیت کشاورزی و گردشگری و سطح سرمایه‌گذاری انجام شده را کاهش دهیم و به سمت توسعه پایدار، ماموریت محور و هدفمند حرکت نماییم.