روند سرشماری عمومی نفوس و مسکن در اردبیل

سرشماری عمومی نفوس با رویکرد ثبتی‌مبنا با بهره‌گیری از اطلاعات و داده‌های ثبت‌شده در پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی، با هدف دستیابی به آمار دقیق‌تر و به‌روزتر از جمعیت و وضعیت مسکن انجام می‌شود.