سرشماری عمومی نفوس با رویکرد ثبتیمبنا با بهرهگیری از اطلاعات و دادههای ثبتشده در پایگاههای اطلاعاتی دستگاههای اجرایی، با هدف دستیابی به آمار دقیقتر و بهروزتر از جمعیت و وضعیت مسکن انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل نهمین دوره سرشماری عمومی نفوس و مسکن برای نخستینبار با رویکرد ثبتیمبنا همزمان با سراسر کشور از دوم آبانماه در استان اردبیل نیز آغاز شده است
این شیوه از سرشماری با بهرهگیری از اطلاعات و دادههای ثبتشده در پایگاههای اطلاعاتی دستگاههای اجرایی، با هدف دستیابی به آمار دقیقتر و بهروزتر از جمعیت و وضعیت مسکن انجام میشود.