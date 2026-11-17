مدنی زاده در افتتاحیه نمایشگاه نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال گفت: در حال حاضر ۸۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری دارای ظرفیت سودآوری و ارزآوری برای سرمایه‌گذاران شناسایی شده که سازمان سرمایه‌گذاری ایران راهبری این طرح‌ها را پیگیری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در افتتاحیه نمایشگاه نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال با تأکید بر ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری گفت: دولت باید از اقتصاد تکلیفی فاصله بگیرد و تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری را به بنگاه‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی واگذار کند.

به گفته مدنی‌زاده، راهبرد اقتصادی دولت از مرحله تاب‌آوری و حفظ فعالیت کسب‌وکار‌ها به سمت تولید و رشد اقتصادی تغییر کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به شناسایی ۸۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری سودآور و ارزآور، جذب سرمایه خارجی و بازگرداندن ارز و طلای مردم به چرخه اقتصاد را از مسیر‌های تأمین مالی تولید دانست.

او همچنین توسعه صندوق‌های ارزی، مولدسازی دارایی‌های دولت، استفاده از هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال، اصلاح نظام بانکی و تسهیل تجارت و صادرات را از برنامه‌های وزارت اقتصاد برای افزایش رشد اقتصادی عنوان کرد.

مدنی زاده تأکید کرد: تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری باید بیش از گذشته به بنگاه‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی واگذار شود.