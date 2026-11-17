رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: در چارچوب طرح اینوا از سال گذشته تاکنون ۱۶ طرح با سرمایه گذاری بیش از پنج همت کلنگ‌زنی شده است که یکی از آنها در آستانه افتتاح قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از معرفی اراضی مستعد برای اجرای طرح‌های مشترک با مجموعه های بزرگ اقتصادی کشور و توسعه تأمین کالا‌های اساسی خبر داد.

محمدرضا اصغری در سی و یکمین جلسه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان که به بررسی موانع و مشکلات پروژه‌های سرمایه گذاری بخش کشاورزی پرداخته شد، گفت: پس از بررسی طرح‌ها و نیاز‌های سرمایه‌گذاری، زمین مناسب برای اجرای پروژه‌های مشترک تخصیص می‌یابد.

وی با تأکید بر شناسایی ظرفیت‌های جدید سرمایه‌گذاری افزود: بخش کشاورزی استان در چارچوب طرح اینوا عملکرد مطلوبی داشته و از سال گذشته تاکنون ۱۶ طرح در این بخش کلنگ‌زنی شده است که یکی از آنها در آستانه افتتاح قرار دارد.

اصغری میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در برای ۱۶ طرح بخش کشاورزی اینوا را بیش از پنج همت اعلام کرد و گفت: با حمایت از طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و گسترش همکاری با مجموعه‌های اقتصادی، روند جذب سرمایه و اجرای پروژه‌های تولیدی شتاب می‌گیرد.