به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، کتاب «خاک‌سپاری دوم بانوی مرگ» به قلم نیما اکبرخانی و کاری از انتشارات انقلاب اسلامی است.

داستان این کتاب در میدان نبردی پنهان و مستمر شکل می‌گیرد که سه نسل از جوانان ایران در آن نقش‌آفرین‌اند؛ از جوانانی که در دفاع مقدس پرورش یافتند تا رزمندگانی که میدان فعالیتشان از غرب سوسنگرد تا شرق مدیترانه امتداد یافت.

کتاب «خاک‌سپاری دوم بانوی مرگ» فداکاری و ایستادگی مردانی را دست‌مایه داستان خود قرار داده است که مجاهدت‌های خاموش آنان با امنیت و اقتدار ایران پیوند خورده است.