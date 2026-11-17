به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمدجواد بلوچی یکی از ۴۲ شهید نفس و متولد گرمسار بود.

۴۲ شهیدی که به شهدای نَفَس معروف شدند، از نیرو‌های پدافند و مرکز فرماندهی کنترل پدافند هوایی و در نزدیکی منطقه گرمدره مستقر بودند. در ساعت ۲:۳۰ بامداد ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۴، سازه محل استقرار نیرو‌ها مورد حمله بمب‌های چندتنی و سنگرشکن آمریکایی قرار گرفت .

با مسدود شدن راه‌های ورودی و خروجی و نفوذ موشک به سازه، گاز و سوخت حاصل از انفجار در فضای بسته منتشر شد ۴۲ نیروی جان بر کف پدافند مظلومانه به شهادت رسیدند.

هشت ماه پس از شهادت شهید محمدجواد بلوچی ، فرزند او « ریحان » در سمنان به دنیا آمد .