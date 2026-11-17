



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شهردار شیراز با تأکید بر اینکه ایمنی شهروندان خط قرمز مدیریت شهری در بهره‌برداری از پروژه شهر آبی است، گفت: تا زمانی که تأییدیه‌های استاندارد این مجموعه به‌طور کامل دریافت نشود، اجازه افتتاح آن را نخواهیم داد.

محمدحسن اسدی، با اشاره به مراحل پایانی ساخت و تجهیز این مجموعه، اظهار کرد: عملیات ساختمانی، تجهیزات، تأسیسات و نصب دستگاه‌ها و وسایل بازی تقریباً به پایان رسیده و اکنون در مرحله نهایی‌سازی پروژه هستیم.

وی افزود: مهم‌ترین موضوع برای ما این است که اطمینان صددرصدی حاصل کنیم این مجموعه تأییدیه استاندارد کشور و استان فارس را دریافت کرده است و پس از آن مورد استفاده قرار گیرد.

اسدی با بیان اینکه شهر آبی بزرگ‌ترین پارک آبی کشور است، گفت: مردم و خانواده‌ها منتظر افتتاح این مجموعه هستند و ما تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم تا هرچه زودتر این پروژه به بهره‌برداری برسد و در اختیار مردم شیراز، استان فارس و گردشگران سراسر کشور قرار گیرد.

شهردار شیراز همچنین از اجرای پروژه‌های گردشگری در مجاورت شهر آبی خبر داد و گفت: در فاصله کمتر از ۵۰۰ متر از این مجموعه، آکواریوم و تله‌کابین نیز در حال ساخت است و شیراز به‌زودی تحولی در حوزه گردشگری، زیرساخت‌های گردشگری و جذب گردشگر شاهد خواهد بود.