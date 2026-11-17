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اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر فوتسال بانوان مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم داوری این مسابقات به شرح زیر است:
*پنجشنبه ۲۸ آبان
پالایش نفت اصفهان – استقلال ایران
فریبا کعبی کرمانشاهی – فرزانه مهبودی – فاطمه جباری – عاطفه میرزاعلیان – فاطمه رحیمی
ملی حفاری – مس رفسنجان
پریا سلیمانی – نرجس حسین پور – زهره جمال پور – نرگس خاتون درگویی – فروغ تنکابنی
سپاهان – پارسه کرمان
مائده علینقی حسین – ربابه سادات رضوی – فرانک باقرزاده – ریحانه طلیقی – اعظم حسینی
پلی وایتال دلیجان – ابومسلم خراسان
نسیم کیانی مقدم – مریم دهشت – رضوان سروری – کلثوم آوخی – معصومه مولایی
فولاد هرمزگان – نور ملارد
سمیه طاهری – الهام ایلاقی – کبری چاشتی – فاطمه کارگر – نگار کرمی
تکنیک برتر بابلسر – پالایش نفت آبادان
معصومه جافری – آذین همتی – آیدین عامری – آذر موسوی- آنیسا اسحاقی