

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم داوری این مسابقات به شرح زیر است:

*پنجشنبه ۲۸ آبان

پالایش نفت اصفهان – استقلال ایران

فریبا کعبی کرمانشاهی – فرزانه مهبودی – فاطمه جباری – عاطفه میرزاعلیان – فاطمه رحیمی

ملی حفاری – مس رفسنجان

پریا سلیمانی – نرجس حسین پور – زهره جمال پور – نرگس خاتون درگویی – فروغ تنکابنی

سپاهان – پارسه کرمان

مائده علینقی حسین – ربابه سادات رضوی – فرانک باقرزاده – ریحانه طلیقی – اعظم حسینی

پلی وایتال دلیجان – ابومسلم خراسان

نسیم کیانی مقدم – مریم دهشت – رضوان سروری – کلثوم آوخی – معصومه مولایی

فولاد هرمزگان – نور ملارد

سمیه طاهری – الهام ایلاقی – کبری چاشتی – فاطمه کارگر – نگار کرمی

تکنیک برتر بابلسر – پالایش نفت آبادان

معصومه جافری – آذین همتی – آیدین عامری – آذر موسوی- آنیسا اسحاقی