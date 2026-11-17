به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سید حامد حسینی با قدردانی از همکاری همه جانبه دستگاه‌های حاضر در این فرآیند، بر تداوم هماهنگی میان نهاد‌های مسئول برای مقابله با پدیده استخراج غیرمجاز رمزارز تأکید کرد و آن را عاملی مهم در صیانت از شبکه برق، حقوق مشترکان و سرمایه‌های ملی دانست.

وی خاطرنشان کرد: برخورد قانونی با استفاده کنندگان غیرمجاز از برق، به ویژه دستگاه‌های استخراج رمزارز، با جدیت و در چارچوب هماهنگی‌های بین بخشی ادامه خواهد یافت و این شرکت در کنار سایر دستگاه‌های نظارتی و قضایی، برای حراست از پایداری شبکه توزیع برق استان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

حسینی، ضمن تأکید بر اهمیت گزارشات مردمی در شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، از همراهی دستگاه‌های قضایی، نظارتی و امنیتی استان قدردانی کرد.