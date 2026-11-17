رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح گفت: آنچه سرنوشت میدان را تعیین می‌کند، اراده ملی، ایمان و اعتقاد به وعده‌های الهی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرلشکر «علی عبداللهی» رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص)، از نمایشگاه برنامه‌ها و فعالیت‌های شاخص بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت بازدید کرد.

سرلشکر عبداللهی در حاشیه این بازدید، با قدردانی از تلاش‌های مجموعه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در دفاع مقدس دوم و سوم، اظهار داشت: این نمایشگاه نشان می‌دهد که مجموعه بنیاد از ابتدای دو جنگ اخیر پای کار بوده و توانسته است آثار و مستندات واقعی حوادث را در قالب فیلم، تصویر و اسناد نوشتاری گردآوری کند.

وی افزود: ثبت و گردآوری این مستندات از تحریف واقعیت‌ها جلوگیری و زمینه آگاهی مردم و نسل‌های آینده را از آنچه در میدان اتفاق افتاده است، فراهم می‌کند. این اقدام ارزشمند است و ضرورت دارد که بخش‌های باقی‌مانده نیز تکمیل شود تا امکان توسعه و پویایی این فعالیت‌ها فراهم باشد.

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح همچنین با اشاره به جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی از ابتدا به‌دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی ایران بودند و همه توان و سازوکار نظامی خود را برای تحقق این هدف به میدان آوردند.

سرلشکر عبداللهی ادامه داد: دشمن تصور می‌کرد که در مدت کوتاهی به هدف خود می‌رسد؛ اما این اتفاق نیفتاد. جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با آتش‌بس پیشنهادی دشمن پایان یافت و در جنگ بعدی نیز، با وجود اینکه دشمن تصور می‌کرد ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت کار را تمام می‌کند، نبرد ۴۰ روز ادامه پیدا کرد.

وی با بیان اینکه دشمن شناخت و برآورد درستی از واقعیت‌های جمهوری اسلامی ایران نداشت، افزود: تصور آمریکا و رژیم صهیونیستی این بود که می‌توانند صرفاً با اتکا به تجهیزات و سازوبرگ نظامی به پیروزی برسند؛ اما تجربه این دو جنگ نشان داد که تجهیزات نظامی، تنها بخشی از عوامل مؤثر در جنگ است و آنچه سرنوشت میدان را تعیین می‌کند، اراده ملی، ایمان و اعتقاد به وعده‌های الهی است.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) با تأکید بر نقش مردم و نیرو‌های مسلح در مقابله با دشمن، خاطرنشان کرد: اراده مردم، نیرو‌های مسلح و فرماندهان، در کنار ایمان و اعتقاد به وعده‌های الهی، از مؤلفه‌های اصلی ایستادگی کشور بود و به فضل الهی، جمهوری اسلامی ایران در این دو جنگ با ایستادگی و مقاومت از میدان پیروز بیرون آمد و دشمن شکست خورد.

سرلشکر عبداللهی با اشاره به هدف اعلام‌شده دشمن برای سرنگونی جمهوری اسلامی ایران، گفت: دشمن بار‌ها این هدف را مطرح کرده بود؛ اما نتوانست به آن دست پیدا کند و نه موفق به تصرف خاک کشور شد و نه توانست اراده ملت ایران را متزلزل کند.

وی با اشاره به خسارت‌ها و دشواری‌های جنگ، از جمله شهادت رهبر و فرماندهان، اظهار داشت: جنگ با آسیب‌ها و سختی‌های فراوانی همراه بود و جنایت‌های سنگینی در جریان آن رخ داد؛ اما در کنار این خسارت‌ها، درس‌ها و تجربه‌های مهمی نیز برای کشور به همراه داشت.

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح تاب‌آوری و استقامت مردم را از مهم‌ترین دستاورد‌های این دوره برشمرد و افزود: در حوزه میدانی و اراده مردمی، تاب‌آوری بالایی تجربه شد که یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌های کشور به شمار می‌رود.

سرلشکر عبداللهی همچنین با اشاره به پیشرفت‌های دفاعی کشور، بیان کرد: این جنگ فرصتی فراهم کرد تا نقاط ضعف در حوزه نظامی شناسایی و برطرف شود و توان تولید تجهیزات داخلی با قابلیت و کارایی بیشتر استمرار یابد.

وی عنوان کرد: یکی از ویژگی‌های این جنگ، اتکا به تجهیزات و تولیدات داخلی بود. این تجربه نشان داد که خودکفایی و تکیه بر توان دانشمندان، محققان و پژوهشگران کشور، زمینه ارتقای توان دفاعی را فراهم می‌کند.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) با اشاره به عملکرد نیرو‌های مسلح در حوزه‌های مختلف دفاعی، گفت: در حوزه دریایی، دستاورد‌ها و توفیقات قابل توجهی حاصل شد و نیرو‌های مسلح توانستند در برابر توان دریایی آمریکا اقدامات مؤثری انجام دهند.

سرلشکر عبداللهی همچنین به پیشرفت‌های کشور در حوزه مقابله با جنگنده‌ها و هواگرد‌های دشمن اشاره و بیان کرد: در این بخش نیز توان و دقت عملیاتی نیرو‌های مسلح نسبت به گذشته افزایش یافته است.

وی با قدردانی از تلاش دانشمندان، محققان و پژوهشگران کشور، خاطرنشان کرد: ظرفیت علمی و پژوهشی کشور نقش مهمی در رشد توان دفاعی و دستیابی به دستاورد‌های جدید داشته است.

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح با تأکید بر نقش استقامت مردم در عبور از جنگ، گفت: ملت ایران و رزمندگان جمهوری اسلامی با ایستادگی و مقاومت، از آزمون دشوار جنگ عبور کردند و این پایداری، زمینه‌ساز پیروزی شد.

سرلشکر عبداللهی تأکید کرد: این مسیر باید تا زمانی که دشمن از اقدامات خود پشیمان شود، ادامه یابد؛ همچنین انتقام خون رهبر شهید، شهدای جنگ و کودکان شهید، مطالبه‌ای است که با اتکا به فضل الهی پیگیری خواهد شد.