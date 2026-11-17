رئیس اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: اعتبار نشان تجاری و جدید بودن سال ساخت خودرو، به‌تنهایی تضمین‌کننده رعایت استاندارد‌های آلایندگی مورد قبول کشور نیست.

یورو ۵، حداقل استاندارد آلایندگی مورد قبول برای خودرو‌های غیردیزلی وارداتی

یورو ۵، حداقل استاندارد آلایندگی مورد قبول برای خودرو‌های غیردیزلی وارداتی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مریم محمدی با اشاره به مشاهده مواردی از ورود خودرو‌های وارداتی بدون حداقل استاندارد آلایندگی مورد قبول کشور گفت: برخی خودرو‌ها با وجود برخورداری از نشان‌های تجاری معتبر جهانی و سال ساخت جدید، از نظر استاندارد آلایندگی با الزامات زیست‌محیطی کشور مطابقت ندارند.

او افزود: بر اساس ضوابط زیست‌محیطی کشور، حداقل استاندارد آلایندگی مورد قبول برای خودرو‌های غیردیزلی وارداتی یورو ۵ است و خودرو‌های دیزلی نیز باید الزامات اختصاصی استاندارد آلایندگی را رعایت کنند.

محمدی با تأکید بر ضرورت پیشگیری از ورود خودرو‌های آلاینده افزود: خریداران باید پیش از انجام معامله در کشور مبدأ، استاندارد آلایندگی خودرو را با مدارک رسمی شرکت سازنده و گواهی‌های معتبر بررسی کنند و صرفاً به اظهارنظر فروشنده، اعتبار نشان تجاری یا سال ساخت خودرو اکتفا نکنند.

او تصریح کرد: رعایت استاندارد‌های آلایندگی خودرو‌های وارداتی براساس آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها، موضوع ماده ۲ قانون هوای پاک، الزامی است و توجه به این ضوابط از مرحله انتخاب و خرید خودرو، در حفظ کیفیت هوا و صیانت از محیط زیست کیش اهمیت دارد.