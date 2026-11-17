به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نادر موسیوند اظهار کرد: روز گذشته ۲۵ آبان، دو جوان بروجردی در پی مسمومیت با گاز مونو اکسید کربن، جان خود را از دست دادند.

وی، رعایت دقیق نکات ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز را ضروری دانست و افزود: جان‌باختن این ۲ جوان قبل از شروع فصل سرما زنگ خطری برای تمامی شهروندان است.

مدیر سازمان آتش‌نشانی بروجرد ادامه داد: گاز مونو اکسید کربن که به گاز بی‌صدا و بی‌بو معروف است، می‌تواند ظرف چند دقیقه زندگی انسان‌ها را به پایان برساند.

به گفته موسیوند، شهروندان در استفاده از انواع وسایل گازسوز از جمله پکیج، بخاری و اجاق‌گاز باید از استاندارد‌های ایمنی و سلامت آنها اطمینان حاصل کنند.

وی افزود: بررسی منظم لوله‌ها، اطمینان از سلامت دودکش‌ها و استفاده نکردن از وسایل فرسوده از حیاتی‌ترین اقدامات برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه در فصل‌های سرد سال است.